Участники программы «Герои земли Псковской» посетили Псковский Кром и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» посетили Псковский Кром и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Фото: Администрация города Пскова

В рамках экскурсии они осмотрели важные стратегические места обороны псковских крепостных стен, узнали, как наши предки управляли городом и как защищали Псков.

В выставочном зале колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора осмотрели макет Псковского Кремля в образе XV века «Столичный центр вечевого Пскова». В завершение посетили сам Свято-Троицкий кафедральный собор, приложились к древним иконам и приняли участие в литургии за здравие живых и за упокой погибших воинов.

Экскурсию организовал филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. В рамках сотрудничества между филиалами фонда в Псковской и Курской областях, в мероприятии приняли участие ветераны СВО и их семьи из Курска.