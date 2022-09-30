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Патриарх Кирилл призвал два дня молиться о здравии российского президента

07.10.2022 07:54|ПсковКомментариев: 3

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовенство и верующих молиться о здравии президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом говорится в циркулярном письме, которое управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России, сообщается в группе псковского митрополита Тихона (Шевкунова) в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«7 октября президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы государства Российского», – говорится в документе . 

8 октября, в день праздника святого Сергия Радонежского, благословившего князя Димитрия Донского русское воинство на борьбу с противником, поощрявшего междоусобицу, патриарх благословляет вознести на сугубой ектении божественной литургии особое прошение о здравии президента России, присовокупив их к уже установленным прошениям о Святой Руси, а также возгласить многолетие.

Теги: #президент #патриарх #православие
Источник: Псковская Лента Новостей
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