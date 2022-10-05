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Общество

Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 70 лет

07.10.2022 07:01|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин отмечает 70-летие. Он проведет рабочие мероприятия в свой день рождения, 7 октября, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба Кремля

«У него запланированы рабочие мероприятия», - цитирует Пескова РИА Новости.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь.

«Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. Запланирован целый ряд телефонных разговоров международных, мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ», - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что главы стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем, так как знакомы не один год.

«Как правило, протокол этого (поздравления - ред.) никогда не предусматривает. И зачастую подарки-то обычно передаются по линии протоколов, но, разумеется, все-таки все друг друга не первый год или даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом, поэтому наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения», - сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что в пятницу у президента будет напряженный рабочий день.

«А что касается уже семейных дел, это отдельно. Вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим», - добавил Песков.

Предыдущая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.

С 1960 по 1968 год он учился в школе-восьмилетке №193 в Ленинграде. После восьмого класса поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института), которую окончил в 1970 году.

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. В конце 70-х – начале 80-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ №1.

После того как Путин закончил ЛГУ, его по распределению взяли на работу в органы государственной безопасности.

Окончив учёбу в Краснознаменном институте имени Андропова, где Владимира Путина подготовили для поездки в Германию, в 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года.

В 1985 году, перед отъездом в Германию, у Владимира и Людмилы Путиных родилась дочь Мария. Младшая, Катерина, родилась в 1986 году – уже в Дрездене.

В 1985–1990 годах Владимир Путин работал в ГДР. Он проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела. А в 1989 году был награжден бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР».

После возвращения из Германии в Ленинград Владимир Путин с 1990 года занимал должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. В 1996 году он с семьей переехал в Москву, где началась его политическая карьера.

В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником Главного контрольного управления президента РФ. Несмотря на загруженность, он в 1997 году защищает кандидатскую диссертацию по экономике в Санкт-Петербургском государственном горном институте. В мае 1998-го Путин – уже первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ.

А уже в августе 1999 года Владимир Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин.

Перед новым, 2000 годом президент России Борис Ельцин предложил Владимиру Путину стать исполняющим обязанности президента.

31 декабря 1999 года Владимир Путин становится исполняющим обязанности президента РФ.

26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом РФ, 14 марта 2004 года избран президентом РФ на второй срок. 8 мая 2008 года указом президента назначен председателем правительства РФ.

4 марта 2012 года Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации.

7 февраля 2014 года Владимир Путин дал старт XXII зимним Олимпийским играм в Сочи.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 96 процентов избирателей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта в Георгиевском зале Кремля президент обратился к обеим палатам Федерального собрания с просьбой рассмотреть Конституционный закон о принятии в состав Российской Федерации двух новых субъектов: Республики Крым и города Севастополя. Договор о вхождении Крыма в состав России был подписан сразу после произнесения речи.

По итогам выборов, прошедших 18 марта 2018 года, Владимир Путин был переизбран на пост президента Российской Федерации.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович
Теги: #президент #Владимир Путин
Источник: Псковская Лента Новостей
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