Церковь / Новости патриархии

Митрополит Тихон назначен и. о. игумена Владимирского монастыря в Севастополе

Священный Синод Русской православной церкви 27 декабря принял ряд решений, касающихся управления монастырями, в результате чего митрополит Симферопольский и Крымский Тихон был назначен исполняющим обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе. Об этом сообщили на официальном сайте Московского Патриархата.

Это назначение стало результатом рассмотрения прошений епархиальных православных и рапорта председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополита Каширского Феогноста.

Митрополит Тихон получил доверие Священного Синода на выполнение этой важной миссии с учетом его опыта и глубоких знаний в управлении церковной жизнью, рассказали в пресс-службе Московского Патриархата.

15 февраля 2024 года митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершил божественную литургию на территории Херсонеса Таврического (город Севастополь) по случаю праздника Сретения и возобновления монашеской жизни во Владимирском монастыре. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ровно через 100 лет после закрытия обители, построенной на месте крещения равноапостольного князя Владимира, началось ее возрождение.

В своем слове после богослужения глава Крымской митрополии сердечно поблагодарил президента Владимира Путина, по замыслу которого началось возрождение обители и создание историко-археологического и просветительского центра, с также Патриарха Кирилла, все крымское духовенство, новую братию Владимирской обители, а также власти Севастополя за вклад в возрождение монастыря.

12 марта 2024 года на заседании Священного Синода было принято решение открыть Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь в Севастополе.

Митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии 11 ноября 2023 года.