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В РПЦ поддержали отмену крещенских купаний ради безопасности

Самое главное при крещенских купаниях — это безопасность, заявил настоятель РПЦ в Храме святой мученицы Татианы при МГУ Владимир Вигилянский. Так он прокомментировал решение властей Оренбурга отказаться от организации купелей для верующих в праздник Крещения из-за невозможности организовать безопасное пребывание людей на тонком льду реки Урал.

«Церковь тоже всегда предупреждает всех, даже если бы была возможность и толстый лёд на реке, о том, что безопасность в первую очередь», — сказал священнослужитель.

Вигилянский подчеркнул, что купание в прорубях или в реках — «это просто светская традиция, к которой церковь вынуждена какое-то иметь дело, чтобы люди могли искупаться именно в освящённой воде».

«Поэтому церковь освящает воду. Но так церковь вообще не настаивает ни на каких купаниях. Это не является никаким каноническим правилом, никаким церковным действием. Самое главное — это безопасность», — подытожил священнослужитель.

Напомним, что купания пройдут в ночь на 19 января, - пишет Инфо24.