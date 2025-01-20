Погода традициям не помеха: как псковские ВИПы отметили Крещение

В России православные верующие отметили один из главных праздников — Крещение Господне. Несмотря на аномально теплую зиму, в Псковской области традиции удалось соблюсти: на водоемах оборудовали специальные купели, хотя лед так и не появился. Местные жители активно участвовали в обряде окунания, несмотря на непривычные погодные условия. Особое внимание привлекли псковские ВИПы, которые также присоединились к праздничным традициям, подчеркнув единство и духовную значимость события. Таким образом, даже в условиях отсутствия привычных крещенских морозов, праздник прошел с соблюдением всех необходимых ритуалов.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не рассказал подписчикам, окунался ли в купель в Крещение, но в своем телеграм-канале поздравил всех православных христиан с праздником.
Накануне праздника глава города Борис Елкин показал подписчикам, как выглядит купель для окунаний в этом году в Пскове.
Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев традиционно окунулся в главную городскую купель. Видео с обрядом омовения он выложил в своих социальных сетях.
Глава Островского района Дмитрий Быстров предпочел окунуться не в той купели, которую оборудуют специально для праздника, а в одной из круглогодичных. В посте в соцсетях он рассказал, что по многолетней традиции в этот день присоединяется к тысячам людей, для которых крещенские купания – это не столько испытания силы воли, сколько некий обряд очищения души и тела от невзгод, болезней и тягот.
Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Дмитрий Михайлов на своей странице «Вконтакте» рассказал, что для него крещенские купания – это часть русских народных традиций.
Директор государственной телерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко традиционный обряд окунания провела в купели, которая организована в возрождаемом Пантелеймоновском монастыре.
Экс-руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ, а ныне сотрудник УФАС по Псковской области Андрей Агапов также окунулся в купели в честь святого великомученика и целителя Пантейлемона.
Руководитель псковского стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова рассказала, что в Крещение Господне с коллегами и близкими они съездили в Крыпецкой монастырь.
Несмотря на теплую погоду и отсутствие льда на водоемах, православные отметили Крещение Господне согласно всем обычаям. Этот праздник для многих стал символом веры и надежды на лучшее. В этом году Крещение показало, что традиции могут сохраняться, даже когда природа вносит свои коррективы.
Ксения Журавкова