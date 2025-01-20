Общество

Погода традициям не помеха: как псковские ВИПы отметили Крещение

В России православные верующие отметили один из главных праздников — Крещение Господне. Несмотря на аномально теплую зиму, в Псковской области традиции удалось соблюсти: на водоемах оборудовали специальные купели, хотя лед так и не появился. Местные жители активно участвовали в обряде окунания, несмотря на непривычные погодные условия. Особое внимание привлекли псковские ВИПы, которые также присоединились к праздничным традициям, подчеркнув единство и духовную значимость события. Таким образом, даже в условиях отсутствия привычных крещенских морозов, праздник прошел с соблюдением всех необходимых ритуалов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не рассказал подписчикам, окунался ли в купель в Крещение, но в своем телеграм-канале поздравил всех православных христиан с праздником.

«В этот день многие придерживаются традиции окунания в купели. Прошу всех, будьте внимательны и осторожны, окунайтесь только в специально оборудованных местах, когда там дежурят спасатели. Желаю всем самого крепкого здоровья и успехов в делах!» - написал глава региона.

Накануне праздника глава города Борис Елкин показал подписчикам, как выглядит купель для окунаний в этом году в Пскове.

«В этом году она не совсем обычная [на реке нет льда – прим.ред.], но, как и в предыдущие годы, безопасная. Поздравляю всех с праздником и желаю здоровья, духовного укрепления, тепла и любви в семьях!» - поздравил горожан Борис Елкин.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев традиционно окунулся в главную городскую купель. Видео с обрядом омовения он выложил в своих социальных сетях.

«Поздравляю с Крещением Господним! В светлый праздник желаю здоровья, добра и Божьей благодати!» - написал Андрей Беляев.

Глава Островского района Дмитрий Быстров предпочел окунуться не в той купели, которую оборудуют специально для праздника, а в одной из круглогодичных. В посте в соцсетях он рассказал, что по многолетней традиции в этот день присоединяется к тысячам людей, для которых крещенские купания – это не столько испытания силы воли, сколько некий обряд очищения души и тела от невзгод, болезней и тягот.

«И с верой в лучшее, с надеждой и радостью на душе идем дальше!» - заключил Дмитрий Быстров.

Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Дмитрий Михайлов на своей странице «Вконтакте» рассказал, что для него крещенские купания – это часть русских народных традиций.

«Это традиция, которая прибавляет сил и энергии на весь год», - поделился депутат.

Директор государственной телерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко традиционный обряд окунания провела в купели, которая организована в возрождаемом Пантелеймоновском монастыре.

Экс-руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ, а ныне сотрудник УФАС по Псковской области Андрей Агапов также окунулся в купели в честь святого великомученика и целителя Пантейлемона.

«Поздравляю с Крещением Господним! Желаю мира, добра, достатка и благополучия во всём!» - написал Андрей Агапов в социальных сетях.

Руководитель псковского стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова рассказала, что в Крещение Господне с коллегами и близкими они съездили в Крыпецкой монастырь.

«Всегда мы верим в лучшее, и я желаю с каждой каплей святой воды получить ответы на все вопросы, наполнить сердце смыслом, укрепить дух и веру. Желаю семейного единства, процветания и крепкого здоровья. Пусть ваш дом и семья будут под Божьей защитой и милостью», - поздравила Ольга Черкасова.

Несмотря на теплую погоду и отсутствие льда на водоемах, православные отметили Крещение Господне согласно всем обычаям. Этот праздник для многих стал символом веры и надежды на лучшее. В этом году Крещение показало, что традиции могут сохраняться, даже когда природа вносит свои коррективы.

Ксения Журавкова