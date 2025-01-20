Общество

СОБЫТИЕ: Крещенские купания-2025

Крещенские купания прошли в Псковской области. В мероприятиях приняли участие более 3 тысяч человек. Купели были организованы в Пскове, Великих Луках и других муниципалитетах. Отмечается, что праздники прошли без происшествий. Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. Подробнее о том, как крещенские купания прошли на городском пляже у Мирожского монастыря в Пскове, смотрите в новом сюжете ПЛН-ТВ.