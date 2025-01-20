Общество

Температурных рекордов в Крещение в Псковской области не зафиксировали

Температурных рекордов в крещенские праздники не было. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Температурные рекорды не наблюдались, если мы имеем в виду суточные дневные рекорды. Также не было никаких рекордов ни на зимних каникулах, ни вот на эти крещенские праздники», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Стоит отметить, что температурный рекорд 18 января, в Крещенский сочельник, зафиксирован в Великом Новгороде. Воздух прогрелся до 4,8 градуса, сообщили в местном гидрометцентре. Это новый суточный максимум. Прежний рекорд был установлен 18 января 2007 года, когда термометры показали 4,5 градуса. А рекорд мороза в сочельник (минус 35,8) был зарегистрирован в городе в 1940 году.

Напомним, что в минувшие выходные в Пскове и области прошли традиционные крещенские купания.