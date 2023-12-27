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100 лет исполнилось со дня смерти Патриарха Московского и всея Руси Тихона

Сегодня, 7 апреля, исполняется 100 лет со дня кончины Патриарха Московского и всея Руси Тихона, уроженца Псковской земли.

Фото: pravoslavie.ru

Напомним, 2 апреля в Пскове открылась уникальная выставка, посвященная 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси. Это событие стало значимым для города и его жителей, так как святитель Тихон оставил глубокий след в истории Русской православной церкви и страны в целом.

6 апреля в Пскове прошли торжественные соборные богослужения в день 100-летия со дня блаженной кончины святителя Тихона. Престольный праздник состоялся в храме Успения с Полонища (улица Георгиевская, 3а). Также туда прибыл ковчег (рака), в котором находились мощи святителя Тихона до 2017 года (в Москве) и частица этих мощей.

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Мощи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона планируют привезти в Псковскую область в середине августа 2025 года.

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Василий Иванович Белавин (Беллавин) родился 19 (31) января 1865 года в семье сельского священника Торопецкого уезда Псковской епархии (ныне Куньинский район). Учился в Псковской духовной семинарии. В 1888 году Василий Беллавин, 23 лет от роду, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию и в светском звании получил назначение в родную Псковскую духовную семинарию преподавателем. В 1891 году принял монашество с именем Тихон. Из Псковской семинарии иеромонаха Тихона перевели инспектором в Холмскую духовную семинарию, где он вскоре стал ее ректором в сане архимандрита.

В 1898 году архимандрит Тихон был возведен в сан епископа Люблинского с назначением его викарием Холмской епархии. Епископ Тихон ревностно отдавался работе по устройству нового викариатства, а обаянием своего нравственного облика он приобрел всеобщую любовь не только русского населения, но и литовцев и поляков. 14 сентября 1898 года владыка Тихон был направлен в американскую епархию в сане епископа Алеутского, с 1905 года – архиепископа. Возглавляя Православную церковь в Америке, архиепископ Тихон много сделал в великом деле распространения православия, в благоустройстве своей огромной епархии, в которой он учредил два викариатства, и в постройке храмов. Американцы избрали его почетным гражданином Соединенных Штатов. В 1907 году он вернулся в Россию и был назначен на Ярославскую кафедру. И в Ярославле он быстро приобрел любовь своей паствы и был избран почетным гражданином города. В 1914 году он – архиепископ Виленский и Литовский. После Февральской революции и формирования нового Синода владыка Тихон стал его членом. 21 июня 1917 года Московский епархиальный съезд духовенства и мирян избрал его своим правящим архиереем.

15 августа 1917 года в Москве открылся Всероссийский поместный собор, и Тихон, архиепископ Московский, став его участником, был удостоен сана митрополита, а затем был избран и председателем Собора. Собор ставил своей целью восстановить жизнь Русской православной церкви на канонических началах и восстановить патриаршество. При избрании Патриарха решено было голосованием всех членов Собора избрать трех кандидатов, а затем предоставить воле Божией посредством жребия указать избранника. Были избраны три кандидата: архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) и митрополит Московский Тихон. 5 ноября схииеромонах Зосимовой пустыни Алексий, член Собора, вынул из ковчежца один из трех жребиев с именем кандидата, и митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) провозгласил имя избранника – митрополита Тихона.

Руководить Церковью ему пришлось среди всеобщей церковной разрухи, без вспомогательных органов управления, в обстановке внутренних расколов и потрясений, вызванных всевозможными «живоцерковниками», «обновленцами», «автокефалистами». Ситуация осложнялась и внешними обстоятельствами: сменой политического строя и приходом к власти богоборческих сил, голодом, Гражданской войной. Это было время, когда отбиралось церковное имущество, когда духовенство подвергалось преследованиям и гонениям, массовые репрессии захлестнули Церковь Христову. Своим исключительно высоким нравственным и церковным авторитетом Патриарх смог собрать воедино распыленные и обескровленные церковные силы. Для спасения тысяч жизней и улучшения общего положения Церкви Патриарх принял меры к ограждению священнослужителей от чисто политических выступлений. 25 сентября 1919 года, уже в самый разгар Гражданской войны, он издал Послание с требованием к духовенству не вступать в политическую борьбу. Летом 1921 года разразился голод в Поволжье. В августе Патриарх Тихон обратился с Посланием о помощи голодающим, направленным ко всем русским людям и народам Вселенной, и благословил добровольное пожертвование церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления. Но новой власти этого было мало. Уже в феврале 1922 года был издан декрет, согласно которому изъятию подлежали все драгоценные предметы. Согласно 73-му апостольскому правилу, такие действия являлись святотатством, и Патриарх не мог одобрить такого изъятия, выразив свое негативное отношение к происходящему произволу в Послании, тем более, что у многих возникли сомнения в том, что все ценности пойдут на борьбу с голодом. На местах насильственное изъятие вызвало повсеместное народное возмущение. По России прошло до двух тысяч процессов и расстреляно было более десяти тысяч верующих. Послание Патриарха было расценено как саботаж, в связи с чем он находился в заключении с апреля 1922 года по июнь 1923 года. Особенно много послужил Русской православной церкви Святейший Тихон в мучительную для Церкви пору так называемого «обновленческого раскола». Святейший проявил себя верным служителем и исповедником неповрежденных и неискаженных заветов истинной Православной церкви. Он был живым олицетворением православия, что бессознательно подчеркивали даже враги Церкви, называя ее членов «тихоновцами», пишет pskovlib.ru.

7 апреля 1925 года, на праздник Благовещения Патриарх Тихон скончался. Проститься с Патриархом пришли около миллиона человек.