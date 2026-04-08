Великая среда проходит у православных

Третий день Страстной седмицы (Великая среда) наступил 8 апреля.

В этот день вспоминают два противоположных события. Когда Иисус был в Вифании, он со своими учениками пришел в гости к Симону прокаженному, которого раннее исцелил. Во время трапезы женщина по имени Мария взяла алавастровый сосуд и обмазала Иисуса миром — драгоценным ароматическим маслом. Присутствующие стали роптать на нее, ведь сосуд можно было продать за хорошие деньги, но Христос пресек недовольства. Этот эпизод трактуется церковью как знак любви и покаяния. В тот же день Иуда Искариот решился предать учителя за 30 сребреников — сумма, на которую тогда можно было купить небольшой участок земли.

На литургии в последний раз читают молитву Ефрема Сирина с земными поклонами. После Великой среды поклоны в храме отменяются до Троицы, это знак перехода к воспоминанию крестных страданий, пишут «Известия».

Каждый день на Страстной неделе называется великим или страстным. На протяжении этого периода в православной церкви не празднуют дни святых, не упоминают умерших и не проводят венчания и крещения. На третий день Страстной недели совершают таинство исповеди перед литургией Великого четверга.