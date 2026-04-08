 
Церковь

Великая среда проходит у православных

0

Третий день Страстной седмицы (Великая среда) наступил 8 апреля. 

В этот день вспоминают два противоположных события. Когда Иисус был в Вифании, он со своими учениками пришел в гости к Симону прокаженному, которого раннее исцелил. Во время трапезы женщина по имени Мария взяла алавастровый сосуд и обмазала Иисуса миром — драгоценным ароматическим маслом. Присутствующие стали роптать на нее, ведь сосуд можно было продать за хорошие деньги, но Христос пресек недовольства. Этот эпизод трактуется церковью как знак любви и покаяния. В тот же день Иуда Искариот решился предать учителя за 30 сребреников — сумма, на которую тогда можно было купить небольшой участок земли.

На литургии в последний раз читают молитву Ефрема Сирина с земными поклонами. После Великой среды поклоны в храме отменяются до Троицы, это знак перехода к воспоминанию крестных страданий, пишут «Известия».

Каждый день на Страстной неделе называется великим или страстным. На протяжении этого периода в православной церкви не празднуют дни святых, не упоминают умерших и не проводят венчания и крещения. На третий день Страстной недели совершают таинство исповеди перед литургией Великого четверга. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026