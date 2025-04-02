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Выставка к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона. ФОТОРЕПОРТАЖ

02.04.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

В Пскове открылась уникальная выставка, посвященная 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси. Это событие стало значимым для города и его жителей, так как святитель Тихон оставил глубокий след в истории Русской православной церкви и страны в целом.

На выставке представлены редкие документы, иконы, фотографии и другие изобразительные источники, которые рассказывают о жизни и деятельности святителя Тихона. Посетители могут увидеть материалы, предоставленные такими учреждениями, как Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея и Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря. В рамках открытия выставки состоялась торжественная церемония, на которой выступили представители Псковской епархии, а также партнеры проекта, которые внесли значительный вклад в его организацию. 

Подробнее о выставке — в фоторепортаже Анны Тягуновой.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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