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Детскую площадку и тренажеры установили волонтеры рядом с храмом св.Александра Невского в рамках проекта «Наши древние храмы»

26 мая после Воскресного богослужения в храме святого благоверного великого князя Александра Невского состоялся завершающий этап работы добровольческого проекта «Наши древние храмы».

Участниками акции стали около полусотни человек - духовенство и прихожане храма, представители Псковского казачества, местные жители и неравнодушные горожане.

В начале для всех желающих помочь любимому храму состоялся молебен на начало всякого доброго дела.

Затем по благословению настоятеля храма протоиерея Олега Тэора и под руководством клирика храма священника Алексия Короплясова волонтеры трудились на уборке в храме и над обустройством прихрамовой территории.

Всего несколько часов - а сколько работы сделано! Убран мусор и сухие листья, зашкурены и окрашены лавочки и песочница, установлены горки и развивающие тренажеры для детей.

После окончания дружной работы, довольные результатом своих трудов, все волонтеры собрались в трапезной, где их ждало вкусное угощение.

«Это очень хорошее, доброе дело, - поделились впечатлениями жители одного из близлежащих домов. - Детям теперь есть где поиграть, потренироваться. Люди навели порядок вокруг - любо-дорого смотреть! Такие проекты очень нужны городу».

Напомним, проект реализуется Псковской епархией совместно с Фондом Русской Культуры и Фондом Андрея Боголюбского при финансовой поддержке Фонда Президентских Грантов. В проекте приняли участие 30 храмов Пскова и области и более 800 волонтеров.