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Тур по страницам книги «Несвятые святые» разрабатывают в паломнической службе Псковской епархии

Специалисты паломнической службы Псковской епархии «Вольный странник» в настоящее время работает над разработкой уникального тура «По страницам «Несвятых святых», в котором оживут герои и места, описанные в одноименной книге, написанной митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

«Мы предполагаем, что тур будет 2-, 3-, или 4-дневнымй, в зависимости от программы, выбранной конкретным туристом или группой, - рассказал нам руководитель паломнической службы «Вольный странник» Яннис Иорданов. - Мы уже разговаривали с коллегами из паломнической службы «Радонеж» в Москве: можно начать программу еще в столице, с Донского монастыря, который описывается в книге. Затем, в субботу утром паломники приезжают на поезде в Псков и уже отсюда - в Псково-Печерский монастырь, по всем интересным местам, которые упоминаются в книге. Одно из них - могилка отца Рафаила и то место, где он служил. По описанию из книги, мы знаем, что это был очень необычный человек: он всех угощал чаем, и все так или иначе уходили от него другими людьми. Мы хотим и чаем напоить, и с историей познакомить, чтобы наш гость полностью погрузился в книгу».

В рамках этого тура планируется и поездка на Талабы: в книге описывается, как владыка Тихон был в гостях у старца Николая Гурьянова. Конечно, тур предполагает и знакомство с Псково-Печерским монастырем, где жили легендарные старцы, благодаря общению с которыми у людей кардинально менялась жизнь. «Наши туристы и паломники смогут погрузиться в эту удивительную атмосферу и понять для себя, кто же такие старцы, для чего они уходили в монастырь, почему память людская о них жива до сих пор», - пояснил руководитель паломнической службы.

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