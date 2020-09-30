Церковь / Партнеры и проекты

Старая Ладога и легендарный монастырь: октябрьский тур для псковичей

Паломническая служба «Вольный Странник» приглашает псковичей и жителей области в поездку в Александро-Свирский мужской монастырь, которая состоится 3-4 октября.

Программа

3 октября (суббота)

4.00 - отъезд от Центра Семьи (пл. Ленина,1)

9.00- Староладожская крепость по желанию (доп. оплата)

10.00-11.00 – Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь

Храм Успения Пресвятой Богородицы XII века с сохранившимися до наших дней фресками

Никольский мужской монастырь

12.00 – трапеза

12.30 – знакомство с Никольским мужским монастырем. Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Особо чтимая икона Божией Матери «Черниговская-Гефсиманская»

Введено-Оятский женский монастырь

14.00 – отъезд в Введено-Оятский женский монастырь. Мощи родителей прп. Александра Свирского, прпп.Сергия и Варвары

15.00 – экскурсия, посещение святого источника (имеется купальня)

16.00 – отправление в Александро-Свирский монастырь

17.00 – ориентировочное время прибытия в монастырь. Размещение в монастырской гостинице

Вечернее богослужение.

19.30 - монастырская трапеза. Отдых

4 октября (воскресенье)

8.00 – молебен, исповедь

10.00 –литургия в Александро-Свирском монастыре

13.15 – монастырская трапеза

14.00 – обзорная экскурсия. Святые мощи прп. Александра Свирского. Место явления святому Святой Троицы

16.00 – отправление в Псков

23.30 – предполагаемое время прибытия в Псков

Более подробная информация о поездке и стоимость - на странице «Вольного странника». 6+

Контактная информация

http://vstrannik.ru

https://vk.com/vstranniktravel

https://www.instagram.com/volnyj_strannik/?igshid=1uq80nhr6htba

Псков, улица Советская набережная, д. 1/2

+7 (8112) 233-662, +7 (8112) 233-663, +7921-703-0333

График работы: пн.-пт. 10.00-18.00 (без обеда)

pskovstrannik@yandex.ru

Интересные факты об Александро-Свирском монастыре

В Преображенской части монастыря стоит часовня на месте, на котором, по преданию, преподобному Александру Свирскому явилась Святая Троица в виде трех ангелов. Это второй такой случай во всей человеческой истории: до того видеть Троицу был удостоен ветхозаветный Авраам.

В Александро-Свирском монастыре в 1820-х годах был послушником будущий святитель Игнатий (Брянчанинов), один из самых известных православных духовных мыслителей.

Нетленные мощи преподобного Александра Свирского — одно из православных чудес. Несмотря на то, что мощам почти 500 лет, они не подверглись разрушению. После революции мощи были изъяты для научного исследования. Их обнаружили в 1990-е в Петербургской военно-медицинской академии, и в 1998 году вернули в монастырь. Мощи считаются чудотворными, они обильно мироточат.