Старая Ладога и легендарный монастырь: октябрьский тур для псковичей

Паломническая служба «Вольный Странник» приглашает псковичей и жителей области в поездку в Александро-Свирский мужской монастырь, которая состоится 3-4 октября.
Программа
3 октября (суббота)
4.00 - отъезд от Центра Семьи (пл. Ленина,1)
9.00- Староладожская крепость по желанию (доп. оплата)
10.00-11.00 – Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь
Храм Успения Пресвятой Богородицы XII века с сохранившимися до наших дней фресками
Никольский мужской монастырь
12.00 – трапеза
12.30 – знакомство с Никольским мужским монастырем. Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Особо чтимая икона Божией Матери «Черниговская-Гефсиманская»
Введено-Оятский женский монастырь
14.00 – отъезд в Введено-Оятский женский монастырь. Мощи родителей прп. Александра Свирского, прпп.Сергия и Варвары
15.00 – экскурсия, посещение святого источника (имеется купальня)
16.00 – отправление в Александро-Свирский монастырь
17.00 – ориентировочное время прибытия в монастырь. Размещение в монастырской гостинице
Вечернее богослужение.
19.30 - монастырская трапеза. Отдых
4 октября (воскресенье)
8.00 – молебен, исповедь
10.00 –литургия в Александро-Свирском монастыре
13.15 – монастырская трапеза
14.00 – обзорная экскурсия. Святые мощи прп. Александра Свирского. Место явления святому Святой Троицы
16.00 – отправление в Псков
23.30 – предполагаемое время прибытия в Псков
Более подробная информация о поездке и стоимость - на странице «Вольного странника». 6+
Контактная информация
https://vk.com/vstranniktravel
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Псков, улица Советская набережная, д. 1/2
+7 (8112) 233-662, +7 (8112) 233-663, +7921-703-0333
График работы: пн.-пт. 10.00-18.00 (без обеда)
pskovstrannik@yandex.ru
Интересные факты об Александро-Свирском монастыре
В Преображенской части монастыря стоит часовня на месте, на котором, по преданию, преподобному Александру Свирскому явилась Святая Троица в виде трех ангелов. Это второй такой случай во всей человеческой истории: до того видеть Троицу был удостоен ветхозаветный Авраам.
В Александро-Свирском монастыре в 1820-х годах был послушником будущий святитель Игнатий (Брянчанинов), один из самых известных православных духовных мыслителей.
Нетленные мощи преподобного Александра Свирского — одно из православных чудес. Несмотря на то, что мощам почти 500 лет, они не подверглись разрушению. После революции мощи были изъяты для научного исследования. Их обнаружили в 1990-е в Петербургской военно-медицинской академии, и в 1998 году вернули в монастырь. Мощи считаются чудотворными, они обильно мироточат.