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Наш Невский: как Псков начал отмечать 800-летие легендарного князя

Фото здесь и далее: Лев Савинов

Перевести часы на восемь, а то и девять столетий назад в Пскове и его окрестностях не так и сложно: достаточно подняться на стены Крома, заглянуть в Мирожский монастырь или за полчаса доехать до Изборска. Древняя история Руси для нас - не пустой звук, а глубоко переживаемая реальность. Поэтому, увидев рядом с залом Союза художников на улице Ленина афишу выставки «Не в силе Бог, но в правде», любой пскович понимает, кому она посвящена. Даже школьник.

Юбилейные хлопоты

Устроители выставки – Псковское отделение Союза художников России, Санкт-Петербургский Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центр имени Волошина. Участники – живописцы Студии батальной живописи имени Александра Невского, в том числе создатель диорамы «Ледовое побоище» Евгений Емельянов.

В Пскове экспозиция открылась 4 сентября. На портретах и батальных полотнах запечатлены красивые суровые лица в моменты самых острых переживаний победы, неудачи, сомнения, гибели, воодушевления. Как выглядел сам князь Александр, какими были герои его дружины - доблестный витязь Гавриил Олексич, ловчий князя Яков Полочанин, новгородец Миша, который, спешившись, бросился в воду и погубил три шведских корабля, отрок Савва, подсекший шатер Биргера, мужественный воин Ратмир, погибший от ран? Какие глаза были у княжны Александры Брячиславны Полоцкой, жены Невского? Какой шрам остался на лице шведского ярла Биргера от копья князя Киевского и Владимирского? Каким был ход битвы, когда и откуда выступил конный засадный полк?

Вопросов, на которые искали ответы художники, - масса. Но все они сводятся к одному: что нам открывается в нашем историческом прошлом? Этот вопрос ясно читается в полотнах, представленных на выставке. Судя по книге отзывов, его прекрасно уловили и многочисленные посетители экспозиции, отмечающие значимость подвигов Александра Невского для будущего России.

Посетил выставку и митрополит Псковский и Порховский Тихон, который является заместителем главы оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея со дня рождения великого полководца. Он осмотрел всю экспозицию, проявив интерес и к ее документальным источникам (художники руководствовались в основном историческими сведениями и Житием Александра Невского), и к репликам доспехов тевтонских и русских воинов, и к моментам информирования зрителей о том, что или кто изображен на полотнах, и к собственно художественной стороне увиденного.

«Мне кажется, выставка очень интересна, - поделился впечатлениями владыка. - Эти работы - выразительная реконструкция, выполненная нашими современниками, далекими потомками Александра Невского. Это было крайне нелегкое время для Руси: страну с одной стороны разрывало татаро-монгольское нашествие, с другой - западное. У государства не было сил для того, чтобы сдержать натиск с востока, но хватило мощи, чтобы сдержать нашествие с запада. Александр Невский отразил агрессию первой международной западной коалиции, направленную на Русь. Поскольку в рядах рыцарей Тевтонского ордена были представители разных европейских стран».

Председатель правления Псковского Союза художников Виктор Лысюк рассказал, что у художников есть идея создать непосредственно к юбилею большую выставку. Эту инициативу митрополит Тихон поддержал и предложил сделать ее по возможности более масштабной, привлекая художников со всей России. Для отбора к участию запланировали даже провести конкурс, а в качестве выставочного пространства рассмотрели вариант Палат Постниковых - их интерьер как нельзя лучше подходит для художественной экспозиции, проникнутой духом истории.

Лица прошлого

Выставка «Не в силе Бог, но в правде» интересна была также тем, что на ней можно было увидеть мини-копию диорамы Невской битвы и наброски к ней. В течение двух лет она экспонировалась в Военно-историческом музее артиллерии, а в обозримом будущем переедет на постоянное место жительства на Псковскую землю.

Автор диорамы, Евгений Емельянов, рассказывает, что полотно создавалось в течение 10 лет. 15 на 4 метра, несколько сотен фигур и все этапы битвы в их временной последовательности: работа очень масштабная. Инициаторами ее создания стали председатель правления автономной некоммерческой организации «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа» Олег Иликович Титберия и профессор живописи, заведующий мастерской церковно-исторической живописи Академии художеств Александр Константинович Крылов.

«Когда я начинал работу над диорамой, было ощущение, что мы ничего не знаем о самой битве, - вспоминает Евгений. - В хрониках очень мало сведений. Но все совершенно невероятным образом сошлось. Например, на тот момент было неизвестно, где расположен Вороний камень. Я набросал примерную схему сражения, прикинул возможное его место и, как выяснилось позже, мое предположение оказалось верным - камень располагался как раз там, где я его нарисовал. Информация о битве в источниках того времени скупа, но суть везде одна и та же - люди того времени говорят, что событие всем было заметно и серьезно. Границы, которые Невский отвоевал, остановив захватчиков, до сих пор не сдвинулись, а после битвы в течение 10 лет никто не отважился нападать на нас».

По словам художника, в качестве моделей для образов диорамы выступили в основном петербуржцы. Самым сложным было уловить лица: они очень отличаются от современных. Чтобы хоть немножко «оторваться» от нашего века, автор работал с фотографиями Великой Отечественной войны и Первой Мировой, бойцов групп «Альфа» и «Вымпел». Угловатые лица тевтонских рыцарей, как признается Евгений, угадываются в нынешних немецких спортсменах: в некоторых персонажах диорамы можно узнать футболистов немецкой сборной.

Митрополит Тихон предложил разместить диораму в историческом парке «Россия - моя история», который планируется открыть в Пскове к концу будущего года. Пока этот вопрос обсуждается, но в любом случае - к юбилею Александра Невского это масштабное полотно займет свое достойное место на Псковщине.

Связь времен

Отвечая на наш вопрос о том, что ждет Псков в дни празднования 800-летия со дня рождения легендарного князя, митрополит Тихон рассказал, что у оргкомитета много планов. Сейчас программа мероприятий верстается. Их главная цель, по словам владыки, - «рассказать о воине и святом, в честь которого названо огромное количество наших соотечественников, открыть его личность глубже и масштабнее, осмыслить то, как много он сделал для нашего Отечества».

В этом смысле участие Пскова в торжествах имеет глубокий смысл. Известно ведь, что в 1240 город был захвачен тевтонским войском благодаря предательству: боярин Твердила отворяет врагу ворота. «Так бы и остался Псков каким-нибудь западно-европейским городком, к радости некоторых людей, которые не очень правильно понимают историю, - объясняет митрополит Тихон. - Но, к счастью, этого не случилось, и Александр Невский отбил Псков, вернул его в границы Русского государства, потом на льду Чудского озера разбил захватчиков, которые пытались завоевать не только наши города, но и души. Известно, что татары не требовали от нас смены веры и не навязывали свою культуру. А вот участники западной коалиции мечтали изменить нашу душу по своему образу и подобию. Подвиг Александра Невского именно в том, что он воспрепятствовал разрушению и искажению самого духа русского народа, который тогда находился в стадии серьезного становления».

В образе Александра Невского владыка Тихон видит талантливого дипломата, воина, государственного строителя, который в каких-то случаях мог идти на компромиссы, даже на унижение, но, по мысли митрополита, у князя всегда были некие «красные линии», за которые он не переступал. «И эта красная линия обозначилась именно здесь, на Псковской земле. Здесь уже стояли насмерть», - подчеркивает псковский митрополит. Он напоминает, что Невский в свои 20 лет мыслит стратегически, при этом думает о жителях своей земли: двигается из Новгорода в Псков, пользуясь едой и кровом местных жителей, а по направлению к Копорью обратно возвращается уже по другой дороге, не обременяя псковичей нуждами своего войска по второму кругу.

«Время было жесткое и тяжелое, - считает митрополит Тихон. - Ясно, что в тяжелейших обстоятельствах этот человек сделал все для Отечества, которое вручено было ему Богом».

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До официального начала юбилейных мероприятий, связанных с именем Александра Невского, осталось меньше года. Уже сейчас можно говорить о том, что для Пскова и его жителей эти дни будут очень важными с точки зрения уникальной возможности понять свои традиции, осознать роль и место прошлого в нашем настоящем и будущем.

Это шанс не только перевести часы назад, но и сверить их ход перед важными решениями, которые еще ждут нашу страну.

Елена Никитина