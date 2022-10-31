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Заигрывание с нечистой силой ничем хорошим не заканчивается – монахи Псково-Печерского монастыря о Хэллоуине

31.10.2022 10:28|ПсковКомментариев: 0

Мы уже привыкли к тому, что к концу октября магазины украшены выпотрошенными тыквами и скелетами, в кинотеатрах крутят фильмы про зомби, а в кафе, ресторанах, клубах и даже в школах и университетах проводятся тематические вечеринки в честь этого, уже ставшего традиционным для многих, праздника монстров, вампиров и другой нечисти. По данным «Интерфакса», в 2022 году Хэллоуин собираются отмечать 10% россиян, то есть более 14,5 миллионов человек.

 

Игумен Августин. Фото: Школа межэтнической журналистики

При этом многие высказываются против таких гуляний, требуют убрать Хэллоуин хотя бы из школ, ссылаясь на то, что этот праздник с русской культурой ничего общего не имеет и несет в себе опасность для молодого поколения. К запрету Хэллоуина призывает в том числе и Русская православная церковь.

Ученица псковской Школы межэтнической журналистики поговорила с насельниками Псково-Печерского монастыря отцом Анастасием (Байковым) и отцом Августином (Заярным) о том, почему Русская православная церковь так категорична в этом вопросе, хотя подобные практики есть и в русской традиции, например, в Святках и Масленице.

Иеромонах Анастасий рассказал, что Хэллоуин мало того, что по происхождению не русский, так еще и утратил свой первоначальный христианский смысл: «Этот праздник вырос не на нашей почве, а пришел к нам вместе с глобализацией через торговые центры, кинематограф, компьютерные игры, музыку с Запада. Как и День святого Валентина, это коммерческий праздник и повод продать какие-либо товары, устроить вечеринку в ресторане, ребятам порезвиться "по фану", поиграть в какие-то ужастики. Сейчас люди вообще редко задумываются о существовании духовного мира и нечасто вспоминают о Боге. Для большинства это просто развлечение, притом не имеющее никакого христианского подтекста, который вкладывался когда-то западной церковью».

Хэллоуин, объяснил отец Анастасий, вырос из более древнего языческого праздника Самайна, но в Средние века католической церковью был превращен в христианский праздник – День всех святых. В Русской православной церкви день памяти всех святых традиционно празднуется в первое воскресенье после Троицы.

Отец Анастасий. Фото из открытых источников

Отец Анастасий также отметил, что сейчас никакого духовного смысла Хэллоуину в современном мире человек не придает: «Разумеется, те, кто празднует Хэллоуин, на полном серьезе не верят, что в это время истончается граница духовного мира, и что души усопших посещают землю, как это было для кельтов, которые праздновали Самайн. Все эти смыслы ушли. Сейчас это карнавал, притом с демонической тематикой, типа шабаша ведьм».

Несмотря на все это, Хэллоуин всё равно несет в себе опасность для души, считает иеромонах: «Христианин серьезно относится к существованию духовного мира, в котором живут как Бог, святые, ангелы хорошие, так и падшие ангелы, демоны, потусторонние силы. Наш духовный опыт подсказывает, что заигрывание с нечистой силой ничем хорошим не кончается».

Игумен Августин также подчеркнул, что «Хэллоуин не христианский праздник и празднуют его те, кто не считает себя христианами».

Что же касается подобных традиций в нашей русской культуре, оба монаха отметили, что сейчас в таких праздниках, как Святки и Масленица, для православного христианина не может быть никаких языческих элементов. «В православной традиции Святки – это период без постных дней и празднование Рождества Христова вплоть до Крещенского сочельника. Ничего даже отдаленно напоминающего язычество православные себе не позволяют ни в это время, ни в какое другое», – пояснил отец Августин.

Отец Анастасий заметил, что в Святках уже давно не осталось ничего языческого: никто уже не переодевается в эти дни нечестью: «Ребята просто ходят колядуют, обычно с Рождественской звездой и прославляют в песнях Рождество Христа». «Масленица тоже уже давно христианизировалась, - добавил он. - Это просто последняя неделя перед постом, когда мы не вкушаем мясо, едим блины, ходим по родственникам, посещаем близких друзей… Это очень светлый, добрый семейный праздник. А сжигание чучела на Масленицу не относится к православной традиции и Церковью не приветствуется».

«Вместо Хэллоуина лучше выбирать какие-то другие темы, наполненные более безобидными смыслами», – заключил иеромонах Анастасий.

Подготовила Татьяна Рачинская, ученица Школы межэтнической журналистики в Пскове

Теги: #праздник #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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