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Почему Владимир Путин начал спецоперацию, объяснил псковский митрополит

Председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) пояснил, почему президент РФ Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине. Об этом он рассказал в программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

«Мне, человеку не военному, сложно понять все причины начала СВО. Но я лично знаю президента РФ Владимира Путина. Он бы не начал СВО при иных жизненных обстоятельств для России. Значит, это было нужно», — сказал митрополит.

Он выразил мнение, что сейчас трудно проанализировать многие события, но время все расставит по своим местам.

Кроме того, митрополит Тихон заявил, что Владимир Путин по решительности и стилю руководства страной схож с императором Петром I.