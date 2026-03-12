 
Церковь

Список с древней иконы «Ветхозаветная Троица» освятили в Пскове

0

Освящение иконы «Ветхозаветная Троица» состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии. 

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Эта святыня является списком (точным воспроизведением) с древней чтимой иконы «Ветхозаветная Троица», созданной псковскими мастерами в ХV веке для Свято-Троицкого собора, в котором она пребывала пять веков.

Подлинник образа, имеющий великое духовное и историческое значение, ныне находится в собрании Государственной Третьяковской галереи. В годы лихолетья прошлого века древний образ был утрачен для Пскова, но память о нем и молитвенная связь всегда жили в сердцах православных псковичей, рассказали в епархии. 

 

Икона займет свое постоянное место — в притворе собора, над входом, чтобы встречать и благословлять каждого, входящего в Дом Пресвятой Троицы.

