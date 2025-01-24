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Церковь / Из первых уст

«Пастырь»: Бог как один из нас

18.04.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в  эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Совсем скоро состоится праздник Светлой Пасхи. О Боге и об истории пасхальных празднеств рассказал клирик Святой Троицкого-Кафедрального собора Артемий Лутченко.

 

День Святой Пасхи в жизни церкви предваряется Страстной неделей.  Происходящее в эти дни в храмах богослужение сосредоточенное, величественное,  наполненное, отмеченное возвышенной скорбью. Вообще любой религиозной традиции свойственно проживать божественное величие. Всякий, кто говорит о Боге, подразумевает, что Бог велик.  Да, мы тоже так делаем. Всякое дыхание да хвалит Господа, так сказано еще в древних псалмах. 

Но наш Бог открыл себя нам не только великим. Мы познали его, как того, кто стал одним из нас,  Бога, ставшего человеком по имени Иисус Христос.  Это обстоятельство, это положение нашей веры, его легко произнести, исповедать устами, но вот принять его в свой ум,  сделать свое сердце созвучным этому моменту нашей веры очень нелегко.  Ведь мы говорим, что тот самый великий и над всеми Бог,  он оставляет свое величие, свое всемогущество,  свое все знание, все то, что мы обычно приписываем Богу, и входит в мир людей. Так же, как каждый из нас, он рождается в материнской утробе, он растет, он проходит жизненные испытания.  Он во всем такой же, как мы. Единственное его отличие от нас, что он никогда и ни в чем не совершал никакого греха. Ни словом, ни делом, ни даже мыслью. 

Он призвал учеников, апостолов и учил их,  был вместе с ними три года.  Потом он отправляется в последний земной путь.  Он знает,  какой страшный конец его ждет.  Он верит в то же время, что небесный отец его не оставит. Он хотел бы разделить бремя этого знания со своими учениками, но их сердца закрыты.  Он говорит им о том,  что его ждет предательство, унижение,  неправедный суд,  осуждение, смерть. А ученики в этот момент говорят ему: «Господи, а кто из нас будет главнее в царстве Божьем?»

Он приходит в Иерусалим и воскрешает своего друга, умершего Лазаря, которого четыре дня, как уже похоронили.  И на следующий день, совершив такое великое знамение, он, исполняя древнее пророчество,  въезжает в город, сидя на осленке.  Весь город, все жители выходят его встречать. Его встречают очень торжественно.  Поют ему осанну,  устраивают овацию.  И ждут, конечно, от него каких-то великих чудес и свершений.  Люди поверили, что это, может быть, есть тот самый Мессия, которого обещали пророки,  человек, которого ждал народ Ветхого Завета долгие века.  

Что ждут люди от Христа? Что все мы ждем от Бога? Ну, наверное,  чтобы он решил наши проблемы, избавил нас от жизненных каких-то неприятностей, благословил нашу жизнь.  И ключевое слово здесь наше, мое, мы.  

Я хочу, чтобы мне решили проблемы, чтобы у меня всё было хорошо. А то, что у Бога при этом могут быть какие-то свои планы и свои ожидания в отношении меня, это мы как-то отодвигаем на второй план.  В этом отношении мы не лучше современников Христа, тех самых, которые так торжественно его встречали.  И вот получается, что он не выполняет их желания. Он не призывает к бунту против римлян, он не решает всем их жизненные проблемы.  Он всё повторяет о том, что надо прощать и любить.  Его даже начинают провоцировать. Ставят ему политические ловушки, спрашивают о том, позволено ли платить дань кесарю. Ставят ему этические ловушки, когда предлагают осудить женщину, пойманную на прелюбодеянии.  Даже напрямую спрашивают его: «Кто ты такой, кто тебе такую власть дал?»  

Но Господь прямо-таки с божественным изяществом выходит из всех человеческих интриг и разрушает все эти хитросплетения наши и продолжает свой путь к кресту.  Политическая и религиозная элита того времени,  их Евангелия называют архиереи, книжники, фарисеи, понимая, что вот так им не справится с Иисусом, мы бы сказали, выходят из рамок правового поля и решаются действовать беззаконно.  

И какая удача, им в этом даже помогает один из двенадцати, один из ближайших учеников - Иуда.  Не бесплатно, он получает за свое сотрудничество с врагами Христа деньги, 30 сребреников, самые большие деньги.  

И вот наступает праздник Ветхозаветной Пасхи. Господь в это время,  во время этого празднества учреждает Таинство Причащения, Святую Евхаристию,  он отдаёт себя нам, своё пречистое тело и святую кровь, чтобы мы стали причастны к его жизни, стали бы причастны, нашли бы себя, обрели бы себя в его царстве.  

И вот на этой самой тайной вечере он говорит: «Я даю вам, ученикам, новую заповедь, любите друг друга». Он с горечью предсказывает ученикам, что они его все предадут. Да, это исполняется, хотя они не верят ему.  И исполняется все прочее, что он им предсказывал. Арест,  лицемерный суд,  как бы своих, которые должны были его ждать и принять. Столь же несправедливый пренебрежительный суд Пилата, лица, порядка и закона в тех краях.  И осуждение, путь на Голгофу, распятие, смерть. 

Все это происходит и человеком Иисусом Христом, и то же время и единородным Сыном Божиим. Он проходит через всё это,  через всё то, что выпадает нам в нашу жизнь, через все тяготы, скорби, все страшные моменты. Ведь даже в последний момент, в последнее мгновение своей жизни на кресте он кричит: «Боже, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Как? Как такое может быть? Как Бог мог оказаться без Бога?  Это немыслимо, это невозможно осознать рассудком. Господи, где твое величие, где Твое всемогущество, где Твое сила Божия? Но сила Божия, по слову апостола Павла, в немощи совершается.  

И вот, знаете, в службе Великого четверга есть такое красивое песнопение,  если его слова по-русски перевести, они звучат так: «В сей день повешен на Древе / на водах землю повесивший; / венцом из терний венчается / Ангелов Царь; / в ложную багряницу облекается / Покрывающий небо облаками; / принял по лицу удар / в Иордане освободивший Адама; / гвоздями был пригвожден Жених Церкви; / копьем был пронзен Сын Девы. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Покажи нам и славное Твое воскресение!».  Поклоняться страданиям – это не просто образное выражение. Любой человек, который послушал слова Христа и поверил в его Небесного Отца, он встаёт на путь исполнения заповедей Божьих. Это нелёгкий путь, тесный, как говорит Господь. Этот тесный путь, и узкие врата, шествование по нему - они  страдания для каждого человека. 

Апостол Павел говорит, если мы страдаем вместе с Христом, то вместе с ним мы будем прославлены. Поэтому давайте и мы в эти дни хоть немножко разделим с Христом его страдания, в эти вот святые предпасхальные дни. Многие из нас придут в храм и пасхальной ночью на торжество, на радость,  чтобы повеселиться и возрадоваться.  Но постараемся, попробуем быть с Богом не только в его радости, не только победу с ним разделим, но еще и его путь к этой победе, крестный, тяжелый, мучительный путь страданий.  

В эти дни,  которые до Пасхи, будет возможность этого сделать, прийти в храм и, может быть, в неких тишине и безмолвии пробыть с Христом в его тяжелые дни, в его мучительные часы. 

Поэтому я всем вам желаю встретить Пасху Христову не только в образах земной радости и веселья, но и чтобы Господь дал нам всем прожить этот праздников, праздник и торжество в духе, чтобы свет Воскресения Христова коснулся и сердца каждого из нас,  чтобы было не только шумно и весело, но еще и глубоко и сокровенно. И пусть Господь нас всем этим одарит, и мы найдем в этом свой путь к радости воскресения.  

Священник: Артемий Лутченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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