Культура

За победу в конкурсе «СинеГанза» в Пскове поборются 6 фильмов - лидеров кинопроката в своих странах

В «СинеГанзе» - основной конкурсной программе кинофестиваля «Западные ворота» - будут представлены 6 фильмов из стран Ганзейского союза: Нидерландов, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Великобритании и России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе киностудии «Ленфильм», они поборются за Гран-при кинофестиваля.

Участники уникальны – все фильмы высоко оценены зрителями своих стран, являются хитами национального кинопроката.

Судить фильмы будет жюри, состоящее из известных экспертов и кинематографистов. Председатель - киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, дважды лауреат премии «Ника» Армен Медведев. Также судить кинокартины будут актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук (Россия), актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия).

Программу для конкурса подготовил директор программ МКФ «Западные ворота», киновед, вице-президент Петербургской федерации кинопрессы Алексей Дунаевский.

В конкурсной программе представлены:

«Дорис», 2018, Нидерланды, цв., 89 мин.

Как только Дорис исполнилось 45 лет, началась черная полоса. Она осталась с двумя детьми без мужа, без денег и без работы. Один только друг детства Тим поддерживает ее во всех несчастьях. При этом Дорис не сознает, что давно любит Тима, а он считает, что дружба священна. Но момент просветления все-таки наступит, и жизнь Дорис сложится так же счастливо, как в ее любимых английских романах.

Режиссер: Альберт Ян ван Реес. В ролях: Титске Райдинга, Петер Блок, Шанти Беореман, Гай Клеменс, Йерун Де Ман, Астрид ван Эк, Джон Кинори, Леонор Костер, Моник ван де Вен, Гийс Шольтен ван Ашат, Рос Оувехенд

Фильм – один из лидеров голландского парада кинопопулярности по итогам проката 2018 года.

«Зона 261», 2018, Швеция, цв., 99 мин.

На борту подлодки находится страшное биологическое оружие. Разбитая пробирка приводит к заражению целого города Ландскрона. Командование вооруженных сил должно принять ответственное решение – как не допустить распространения инфекции в другие области. Тем временем, оставшиеся не зараженными жители города пытаются спастись...

Режиссер: Фредрик Хиллер. В ролях: Хафтор Бьёрнсон, Бьорн Бьёрнссон, Йонас Мальмшё, Даг Малмберг, Виктор Акерблом, Бахар Парс, Рафаэль Эдхольм, Лейф Эдлунд, Арна Магнеа Данкс, Петер Эггерс

Исполнитель главной роли Хафтор Бьёрнссон - знаменитый исландский спортсмен и актер, многократный призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты».

Фильм представит режиссер Фредрик Хиллер.

«Удачи тебе, ворчун», 2018, Финляндия, цветной, 110 мин.

Ворчун хочет умереть, потому что все, что можно было, он уже переделал, и смысл жизни пропал. Но вместе с мрачными мыслями к нему неожиданно приходит новая забота. Его 17-летняя внучка София оказалась в беде, и остро нуждается в твердом характере и мудрости своего деда. Так Ворчун обретает новый смысл жизни и твердое намерение вытянуть родного человека из неприятностей.

Режиссер: Тиина Люми. В ролях: Хейкки Киннунен, Сату Туули Карху, Яни Воланен, Элина Книхтиля, Иикка Форсс, Мари Перанкоски.

Фильм является экранизацией нового романа Туомаса Кюре, посвященного герою по имени Ворчун, и продолжает историю, начатую в фильме «Ворчун» (реж. Доме Карукоски), суперхите финского проката 2014 года. «Ворчун-2» («Удачи тебе, Ворчун») возглавил рейтинг популярности в Финляндии в 2018 году. Картина отмечена Национальной премией «Юсси» за лучшую женскую роль второго плана (Сату Туули Карху).

«Товарищ ребенок», 2018, Эстония, цветной, 99 мин.

Экранизация автобиографических романов Леэло Тунгал «Товарищ ребёнок и взрослые люди» и «Бархат и опилки». Советская Эстония, 1950 год. На глазах у шестилетней Леэло арестовывают её мать, которая была директором школы. Когда маму уводили вооружённые люди, она пообещала дочери, что вернется, если та будет хорошо себя вести. Во имя возвращения мамы Леэло изо всех сил старается быть хорошей, но постоянно попадает в различные переделки.

Режиссер: Мооника Сийметс. В ролях: Тамбет Туйск, Хелена Мария Рейснер, Юлия Ауг, Юхан Ульфсак, Мария Авдюшко, Арго Аадли, Индрек Таалмаа, Маарья Якобсон, Аарне Соро, Кадри Ряммельд, Анна Сергеева.

Одну из главных ролей в фильме сыграла хорошо известная эстонскому зрителю российская актриса Юлия Ауг. Для этой роли ей пришлось попрактиковать эстонский язык, т.к. ее героиня, директор школы, говорит на эстонском. Параллельно фильму писательница Леэло Тунгал создает завершающую часть своей трилогии. Фильм участвовал в программах МКФ в Кливленде и Сан-Франциско.

Фильм представит режиссер Мооника Сийметс.

«Кольцо Намея», 2018, Латвия-Великобритания, цв., 110 мин.

Папа Римский решает привести к порядку чересчур вольных земгалов и посылает в их земли своего бастарда Макса. У Макса есть хитроумный план: он собирается заманить в ловушку вождей непокорного народа. Но все не так просто. Государь земгалов успел выразить последнюю волю и вместе с витым кольцом передал свою власть племяннику.

Режиссер: Айгарс Грауба. В ролях: Эдвин Эндре, Джеймс Блур, Дайнис Грубе, Гинтс Андзанс, Иева Александрова-Эклоне, Иво Мартинсонс, Эгонс Домбровскис, Томс Аунинс, Анеле Беке, Агрис Данилевичс.

Фильм был номинирован на национальную кинопремию Латвии в категориях «Лучшие костюмы» (С. Сила) и «Лучшая мужская роль второго плана» (И. Мартинсонс).

Фильм представит актер Иво Мартинсонс.

«Лед», 2018, Россия, цв., 113 мин.

С самого детства Надя верила в чудеса и представляла себе, как выходит на лед под овации публики и танцует свой самый красивый танец. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И, чтобы его пройти, нужно будет снова поверить в мечту.

Режиссер: Олег Трофим. В ролях: Аглая Тарасова, Александр Петров, Мария Аронова, Диана Енакаева, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт.

Режиссер картин, имеющий богатый опыт в области производства рекламных фильмов, в большом кино выступил дебютантом. Cамыми знаковыми для группы стали сцены, снятые в Иркутске, на Байкале. Туда ездили на хивусах – катерах на воздушных подушках. Рядом с кинематографистами постоянно дежурили сотрудники МЧС, так как лед постоянно трещал и раскалывался, а одна машина провалилась в воду.

Картина удостоена двух премий Российской киноакадемии «Золотой орел» в категориях «Лучшая актриса» (А. Тарасова) и «Лучшая музыка».