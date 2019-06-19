Культура

Больше 30 тысяч человек посетили показы кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Киновед, программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский сообщил, что больше 30 тысяч зрителей посетило показы фильмов. Такую цифру киновед озвучил 30 июня, на пресс-конференции в офисе «Команды 2018».Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, трансляцию открытия кинофестиваля онлайн наблюдали 200 тысяч человек. По словам Алексея Дунаевского, в фестивале приняли участие 6 ганзейских стран.

«Нам пришлось отличный польский фильм переставлять в участники вне программы. А Норвегия не приняла участие, так как была уверена, что участие в Ганзе предполагает участие в кинофестивале», - отметил киновед.

Также он поделился, что на будущее у организаторов есть идея приглашать не только членов ганзейского союза. «Я хочу пригласить Португалию, сделать фестиваль открытым, что-то из ряда "Ганзейский союз плюс"», - сказал Алексей Дунаевский. Он также добавил, что список участников можно было бы расширить за счет Лондона и Парижа.