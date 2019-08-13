Культура

Юрий Соколов: Пушкин помогает нам пережить сложные времена и не впасть в эйфорию в момент триумфа…

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня начались традиционные научные чтения, приуроченные к очередной годовщине приезда поэта в Михайловскую ссылку. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, традиции подобных конференций в Пушкинском Заповеднике уже более полувека, и это событие по праву считается здесь центральным научным событием года.

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Открывая первое пленарное заседание конференции, ведущий научных чтений, известный историограф и философ Юрий Соколов заметил, что мы часто щедро раздаём эпитеты, объявляя гениальными многих и при этом очень разных художников. Однако есть избранные «мастера, которые оказываются более своего мастерства» - именно они никогда не становятся «музейными раритетами», именно к ним, подчеркнул Юрий Соколов, мы обращаемся, чтобы понять себя и своё время: «…которое, по сути, - не их время, но, парадокс, - они лучше нас самих понимали и его. Пронизывающее, огромное пространство русского мира - это и есть Пушкин, - подытожил Юрий Соколов, добавив: - …и даже мы, вроде бы Пушкина читающие и рассуждающие о нём, понимаем, что он по сию пору ещё не прочитан и, может быть, так и не будет прочитан в силу своей огромности. Мы находим в нём новые и новые смыслы по мере нашего духовного возрастания и по мере нашего духовного падения, он помогает нам пережить сложные времена и не впасть в эйфорию в момент триумфа…»

Напомним, что нынешние Михайловские Пушкинские чтения называются «…Душа в заветной лире…». Конференция будет работать сегодня и завтра. В программе чтений - 11 докладов и сообщений, подготовленных исследователями их обеих столиц, а также Пскова и Гатчины.

Напомним, что стать слушателем чтений в «Михайловском» с правом голоса в ходе обсуждения услышанного традиционно - совершенно свободно - может любой желающий.