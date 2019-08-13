Культура

О новых прочтениях пушкинских рукописей и новых псковских адресах поэта пойдет речь на научных чтениях в Михайловском

Завтра в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» откроются традиционные научные чтения, приуроченные к очередной, в нынешнем году 195-й, годовщине приезда поэта в так называемую северную ссылку в родовое псковское имение. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этом году конференция посвящена 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича, а ее тема сформулирована так: «…Душа в заветной лире…».

Двухдневная программа заседаний составлена из 11 докладов и сообщений, подготовленных исследователями из Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины, Пскова. Среди особо ожидаемых выступлений - разговор о новых прочтениях рукописей Пушкина (докладчик - москвич, доктор филологии, научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук Николай Перцов). Два доклада посвящены псковским адресам Пушкина.

Это «Псков пушкинской поры: что было, что еще осталось» (докладчик - научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия института «Псковгражданпроект» Владимир Васильев) и «Сельцо Булаево Псковского уезда» - новый пушкинский адрес» (докладчик старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Юрий Киселев). Полная программа конференции с указанием числа и времени того или иного доклада или сообщения размещена на официальном сайте «Михайловского». Место проведения заседаний - Научно-культурный центр музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Напомним, что стать слушателем чтений «…Душа в заветной лире…» с правом голоса в ходе обсуждения услышанного традиционно - совершенно свободно - может любой желающий.