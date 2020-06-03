Культура

Вокруг Анастасиевской часовни в Пскове проводится благоустройство

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вокруг Анастасиевской часовни проводится благоустройство. Об этом сообщается в группе «Фрески Пскова Pskovmural» ВКонтакте.

Согласно проекту благоустройства набережной реки Великой у Ольгинского моста, Анастасиевская часовня будет расположена на небольшом возвышении в центре круглой зеленой лужайки, вокруг которой будет проложена пешеходная дорожка.

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Сообщается, что подрядчик обещал выполнить работы по подсыпке грунта к часовне без применения тяжелой строительной техники, вручную.