Общественная приемка обновленной музыкальной школы состоялась в Пскове. ФОТО

Общественная приемка отреставрированного здания детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась в Пскове 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Ремонт сделали в максимально короткие сроки», - подчеркнула директор школы Наталья Архипова. Она поблагодарила подрядчика и реставраторов, автора дизайн-проекта за проделанную работу и провела общественников, родителей учеников, представителей прессы по отремонтированным помещениям.
Наталья Архипова продемонстрировала учебные классы, большой концертный зал, малый зал и фойе школы, которое также будет концертной площадкой. Большой концертный зал здесь был закрыт в течение 10 лет из-за обрушения штукатурки. Теперь большой и малый концертные залы оснащены новыми креслами и стульями, а также световым и звуковым оборудованием.
В малом концертном зале установили 53 «скандальных» бархатных стула с лебяжьим пухом. В процессе приемки директор не акцентировала на них внимание общественности и прессы.
В классах для теоретических дисциплин появились современные эргономичные столы, регулируемые по высоте, с возможностью подключения к ним компьютеров, интерактивные доски.
В классах уже установили мебель и музыкальные инструменты (пианино и рояли Yamaha).
Один из теоретических классов приспособлен для занятий рисованием, появился класс для проведения занятий по ритмике. Это позволит расширить выбор предметов для учащихся в возрасте 4-5 лет. Кроме того, оборудован отдельный класс для занятий на ударных инструментах.
Теперь в отреставрированном здании имеются туалетные комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На реставрацию, ремонт и оснащение музыкальной школы было выделено 140 млн рублей из резервного фонда правительства России.
«Мы очень рады, что осилили эту работу. Сделаем обязательно экскурсии по этому зданию», - отметила Наталья Архипова.
Детская музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова находится в здании, построенном в стиле «модерн» в 1910 году. Это объект культурного наследия регионального значения. До революции в помещениях находился банк. С января 1945 здание было приспособлено под кинотеатр «Родина», в котором действовало два зрительных зала. В 1950-е годы вместе с кинотеатром также находились детская музыкальная школа и филармония.