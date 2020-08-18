Культура

Общественная приемка обновленной музыкальной школы состоялась в Пскове. ФОТО

Общественная приемка отреставрированного здания детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась в Пскове 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ремонт сделали в максимально короткие сроки», - подчеркнула директор школы Наталья Архипова. Она поблагодарила подрядчика и реставраторов, автора дизайн-проекта за проделанную работу и провела общественников, родителей учеников, представителей прессы по отремонтированным помещениям.

Наталья Архипова продемонстрировала учебные классы, большой концертный зал, малый зал и фойе школы, которое также будет концертной площадкой. Большой концертный зал здесь был закрыт в течение 10 лет из-за обрушения штукатурки. Теперь большой и малый концертные залы оснащены новыми креслами и стульями, а также световым и звуковым оборудованием.

В малом концертном зале установили 53 «скандальных» бархатных стула с лебяжьим пухом. В процессе приемки директор не акцентировала на них внимание общественности и прессы.

В классах для теоретических дисциплин появились современные эргономичные столы, регулируемые по высоте, с возможностью подключения к ним компьютеров, интерактивные доски.

В классах уже установили мебель и музыкальные инструменты (пианино и рояли Yamaha).

Один из теоретических классов приспособлен для занятий рисованием, появился класс для проведения занятий по ритмике. Это позволит расширить выбор предметов для учащихся в возрасте 4-5 лет. Кроме того, оборудован отдельный класс для занятий на ударных инструментах.

Теперь в отреставрированном здании имеются туалетные комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья.



На реставрацию, ремонт и оснащение музыкальной школы было выделено 140 млн рублей из резервного фонда правительства России.

«Мы очень рады, что осилили эту работу. Сделаем обязательно экскурсии по этому зданию», - отметила Наталья Архипова.

Детская музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова находится в здании, построенном в стиле «модерн» в 1910 году. Это объект культурного наследия регионального значения. До революции в помещениях находился банк. С января 1945 здание было приспособлено под кинотеатр «Родина», в котором действовало два зрительных зала. В 1950-е годы вместе с кинотеатром также находились детская музыкальная школа и филармония.