Культура

Два дома на улице Труда хотят исключить из реестра объектов культурного наследия

Разрушающиеся дома №4 и №7 по улице Труда в Пскове планируется исключить из реестра объектов культурного наследия регионального значения. Такое предложение озвучил глава администрации города Александр Братчиков, сообщили в пресс-службе ОМСУ.

По его словам, такие объекты, как, например, дома на улице Труда, 4 и 7, являются «болью нашего города». «Это памятники регионального значения и восстанавливать их можно только в изначальных формах и параметрах. Если посчитать в инвестициях, суммы получаются большие, и бизнесу не интересно тратить на это деньги», - констатировал Александр Братчиков.

«Поэтому мы обсуждаем вопрос вывода таких памятников из реестра объектов культурного наследия регионального значения, хотя это будет непросто - без разногласий и дискуссий не обойдется», - заметил он.

«Есть объекты, которые являются памятниками - например, Псковский кремль. А как назвать памятником дом на Труда, 4? Такие здания надо исключать из реестра объектов культурного наследия и создавать на их месте инвестпроекты, которые позволили бы строить там красивые здания», - убежден Александр Братчиков.