Культура

Отреставрированную Варлаамовскую башню посетила министр культуры

Министр культуры Ольга Любимова и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в рамках рабочего визита в Псковскую область посетили объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль крепостных сооружений Окольного города: Варлаамовский угол». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об истории этого места рассказали губернатор Михаил Ведерников и директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

Министр полюбовалась на Высокую и Плоскую башни со смотровой площадки, оценив их обновленный вид после реконструкции, прошла по крепостной стене и посетила Варлаамовскую башню. Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева рассказала Ольге Любимовой, что ремонт этих объектов выполнен в рамках ТРК «Псковский», и после реконструкции это место стало точкой притяжения для инвесторов. В частности, здесь располагаются рестораны, восстанавливается шпагатная фабрика.

Министр культуры в ходе разговора подняла вопрос о качестве проведения экскурсий в Псковском кремле. В ответ Александр Голышев подчеркнул, что этому вопросу уделяется пристальное внимание. Ольга Любимова выразила надежду, что в следующий приезд в Псков у нее будет больше времени для посещения Кремля.

Министру также продемонстрировали в работе подъемник, при помощи которого на стену можно подняться на инвалидной коляске.

Напомним, что подпроекты реализуются в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.