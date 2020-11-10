Культура

Редкие фрески обнаружили в псковском храме

Красивый орнамент, образы ангелов и Богоматери обнаружили сотрудники отдела хранения монументальной живописи под поздними напластованиями обмазок и побелок в церкви Успения с Пароменья. Об этом сообщается в группе «Фрески Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

«Древние фрески сохранились в своде южного дверного проема и на архитектурных профилях южной фасадной стены Успенской церкви. Художники-реставраторы осмотрели состояние росписей. Предположительно, живопись сохранилась на площади не менее 2 кв. м. Возможно, перед нами редкий образец псковской монументальной живописи XVI века. Ее художественные и иконографические особенности станут понятны только после раскрытия и реставрации», - отмечается в сообществе.