Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как минимум, варварство
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Телефон прямого эфира 56-73-72
спастись от огня
75 лет спустя Год памяти и славы
Чем помогли малому и среднему бизнесу
новое городское кафе
Чем больше делается, тем больше хочется
бизнес с душком
Назад в прошлое
 
 
 
ещё Культура 27.11.2020 14:580 Преподаватели Щукинского училища проведут мастер-классы для псковских подростков 07.12.2020 19:300 Муниципальным библиотекам Пскова подарили две коробки с книгами 07.12.2020 13:250 Новые «Знатоки и эрудиты» Пушкинского заповедника получили соответствующие сертификаты 06.12.2020 20:272 Встречи 05.12.2020 21:150 Российская национальная библиотека заинтересовалась псковскими «шалостями» 05.12.2020 15:340 В «Михайловском» объявили о начале конкурса новогодних и рождественских открыток
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Муниципальным библиотекам Пскова подарили две коробки с книгами

07.12.2020 19:30|ПсковКомментариев: 0

Известная благотворительница, лауреат премии Екатерины Дашковой в номинации «Меценат» Ольга Кичигина в очередной раз привезла в подарок муниципальным библиотекам Пскова набор книг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке, Ольга Кичигина – владелец типографии, которая издает книги разнообразной тематики, в том числе историческую литературу и альбомы по искусству. Она давно дружит с псковскими библиотеками и неоднократно принимала участие в благотворительных мероприятиях Централизованной библиотечной системы Пскова. В частности, Ольга Кичигина стала инициатором нескольких благотворительных автопробегов из Санкт-Петербурга в Псков, которые заканчивались актом дарения книг.

Последний такой автопробег стартовал в Пскове во время проведения Международных Ганзейских дней 2019 года. Тогда городские библиотеки Пскова пополнились книгами по истории, прекрасно изданными произведениями русской классики, а также изданиями, посвященными рукоделию и ремеслам.

На этот раз из-за ограничений по коронавирусу предприниматель приехала в Центральную городскую библиотеку Пскова в частном порядке и без каких-либо церемоний подарила псковским читателям две коробки новых книг, среди которых преобладают красочные издания для детей, а также альбомы для любителей разных видов искусства.

«Учитывая, что Централизованная библиотечная система Пскова в год на пополнение своего книжного фонда получает всего 1 миллион рублей (на 11 библиотек), муниципальные библиотекари очень обрадовались, что знаменитая питерская благотворительница продолжает заботиться о расширении кругозора псковских читателей даже во время пандемии», - сообщили в библиотеке.

Теги: #книги #библиотека #благотворительность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 82 человека
07.12.2020, 19:441 Интерактив: Законный бизнес в Пскове оказался вне закона? 07.12.2020, 19:300 Муниципальным библиотекам Пскова подарили две коробки с книгами 07.12.2020, 19:180 Строительный бизнес в российских регионах столкнулся с новыми проблемами 07.12.2020, 19:060 Великолучанина, напавшего на судебного пристава, могут направить на принудительное лечение
07.12.2020, 18:490 Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым 07.12.2020, 18:380 В Острове завершена реализация программы «дорожного» нацпроекта на 2020 год 07.12.2020, 18:300 Реплика Донецкого: Каникулы в коме? 07.12.2020, 18:271 Псков для богатых
07.12.2020, 18:250 Великолучанин прошел в финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту 07.12.2020, 18:150 Волонтеры украсят больницы Пскова и Великих Лук к Новому году 07.12.2020, 18:071 Россия начала испытывать китайскую вакцину от коронавируса 07.12.2020, 17:493 Наблюдательный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по строительству завода пластмасс
07.12.2020, 17:425 Псковичка указала на виновных в затягивании работы с результатами тестов на COVID-19 07.12.2020, 17:360 Свыше 315 млн рублей получила Псковская область на социальные выплаты 07.12.2020, 17:250 «Псковавтодор» заказал восемь комплексов фотовидеофиксации за 23,9 млн рублей 07.12.2020, 17:170 Шесть детей оказались в реанимации после купания в бассейне
07.12.2020, 17:040 Детские деревни SOS объявили о наборе родителей-воспитателей 07.12.2020, 16:532 Рейсовый автобус полностью сгорел возле стругокрасненской деревни Пламя 07.12.2020, 16:490 Специалист по выкупу и оценке автомобилей с пробегом требуется компании «Прагматика Псков» 07.12.2020, 16:480 Маленькая страна
07.12.2020, 16:340 Виктор Остренко провел прием граждан в Новом Изборске 07.12.2020, 16:260 Путин: Детские школы искусств не должны превращаться в кружки 07.12.2020, 16:170 Новогодние фотосессии пройдут в особняке Лавриновского в Пскове 07.12.2020, 16:110 Житель Дедовичского района заплатит 160 тысяч рублей за убитого лося
07.12.2020, 16:040 Названы предупреждающие о раке желудка симптомы 07.12.2020, 15:553 Интерактив: Ограничения ограничениями, а ведущие корпоративов уже все заняты 07.12.2020, 15:494 В Кремле ответили на разгромную критику программы импортозамещения 07.12.2020, 15:410 Псковский театр драмы отменяет декабрьские спектакли
07.12.2020, 15:320 Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых 07.12.2020, 15:241 Пскович задолжал 427 тысяч рублей за хранение «Мерседеса» на штрафстоянке 07.12.2020, 15:180 Около 20% читателей ПЛН уже переболели коронавирусом - итоги опроса 07.12.2020, 15:120 Михаил Ведерников: Кружок мультипликации в Порхове — хороший пример значимых результатов нацпроектов
07.12.2020, 14:560 Сергей Титов: Наркозависимые лица часто совершают кражи из магазинов 07.12.2020, 14:503 «Титан-Полимер» встретился с активистами Российского экологического движения 07.12.2020, 14:437 Дмитрию Пермякову непонятен смысл «озаборивания» Пскова 07.12.2020, 14:360 Названы города Псковской области, наиболее вовлеченные в бесконтактный оборот наркотиков
07.12.2020, 14:350 Сотрудника Себежской исправительной колонии осудили за крупную взятку 07.12.2020, 14:321 Более 8 млрд рублей выделит Газпром на газификацию Псковской области 07.12.2020, 14:280 Сергей Титов: Средний закладчик в условиях наркобизнеса «живет» не более 3-4 месяцев 07.12.2020, 14:202 Амбулаторный центр в Пскове в первые дни работы собрал огромные очереди
07.12.2020, 14:191 Денис Иванов заявил о необходимости расширения остановки у поликлиники №3 07.12.2020, 14:150 Более 21 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за 10 месяцев 07.12.2020, 14:050 Два новых амплификатора поставят до конца декабря в Псковскую область 07.12.2020, 13:480 Налоговые инспекции Псковской области проведут в декабре вебинары на тему отмены ЕНВД
07.12.2020, 13:467 Денис Иванов: Сносить кинотеатр «Октябрь» - как минимум, варварство 07.12.2020, 13:380 МВД намерено ужесточить контроль за неисправными автомобилями 07.12.2020, 13:250 Новые «Знатоки и эрудиты» Пушкинского заповедника получили соответствующие сертификаты 07.12.2020, 13:241 Жители коттеджного поселка Борисов Ручей просят губернатора вмешаться в их ситуацию
07.12.2020, 13:180 До -10 похолодает в Псковской области в ночь на 8 декабря 07.12.2020, 13:100 Ограничений в передвижении между регионами не будет 07.12.2020, 13:050 Почти миллион рублей перевел мошенникам пскович 07.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
07.12.2020, 12:580 Монах скончался от коронавируса в Псково-Печерском монастыре 07.12.2020, 12:500 Общероссийский день приема граждан в налоговых органах Псковской области переносится 07.12.2020, 12:370 Отменяются все мероприятия Театрально-концертной дирекции до 15 января 07.12.2020, 12:270 В Пскове водитель «Ниссана» может лишиться прав после наезда на дорожный знак. ФОТО
07.12.2020, 12:2210 Псковский врач рассказал о долгих последствиях после перенесенного коронавируса 07.12.2020, 12:156 Программа импортозамещения продуктов в России провалилась - аналитики 07.12.2020, 12:068 Актриса Юлия Пересильд посетила псковский приют для животных «Шанс» 07.12.2020, 11:586 С начала 2021 года у администрации Пскова появится своя пресс-служба
07.12.2020, 11:510 «Постскриптум»: О коронавирусных «свечках» и наездах на свободу слова 07.12.2020, 11:452 Администрация Пскова возьмет 730 млн рублей в кредит для сокращения дефицита бюджета 07.12.2020, 11:367 Здание кинотеатра «Октябрь» вернулось в муниципальную собственность 07.12.2020, 11:330 Двое жителей Пыталово попытались украсть пожарную лестницу
07.12.2020, 11:2911 Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области 07.12.2020, 11:270 Псковская гордума согласовала передачу «Таблетки» в госсобственность 07.12.2020, 11:230 «Псковские тепловые сети» рассказали о своем сотруднике с 36-летним стажем 07.12.2020, 11:200 Ирина Стаканова возглавила Контрольно-счетную палату Пскова без приставки «и.п.»
07.12.2020, 11:120 В Пскове на улице Алехина откроется участковый пункт полиции 07.12.2020, 11:090 Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75% 07.12.2020, 11:014 Олег Брячак выступил против передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование силовикам 07.12.2020, 10:560 В Псковской дивизии ВДВ проходит чемпионат по мини-футболу
07.12.2020, 10:5115 Глава Пскова отчитала своего зама за реплику о путях развития города 07.12.2020, 10:453 В России могут вернуть ограничения на передвижения между регионами и внутри них 07.12.2020, 10:380 Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в Индии 07.12.2020, 10:340 Бюджет города Пскова на 2021 год принят в первом чтении
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.