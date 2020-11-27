Культура

Муниципальным библиотекам Пскова подарили две коробки с книгами

Известная благотворительница, лауреат премии Екатерины Дашковой в номинации «Меценат» Ольга Кичигина в очередной раз привезла в подарок муниципальным библиотекам Пскова набор книг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке, Ольга Кичигина – владелец типографии, которая издает книги разнообразной тематики, в том числе историческую литературу и альбомы по искусству. Она давно дружит с псковскими библиотеками и неоднократно принимала участие в благотворительных мероприятиях Централизованной библиотечной системы Пскова. В частности, Ольга Кичигина стала инициатором нескольких благотворительных автопробегов из Санкт-Петербурга в Псков, которые заканчивались актом дарения книг.

Последний такой автопробег стартовал в Пскове во время проведения Международных Ганзейских дней 2019 года. Тогда городские библиотеки Пскова пополнились книгами по истории, прекрасно изданными произведениями русской классики, а также изданиями, посвященными рукоделию и ремеслам.

На этот раз из-за ограничений по коронавирусу предприниматель приехала в Центральную городскую библиотеку Пскова в частном порядке и без каких-либо церемоний подарила псковским читателям две коробки новых книг, среди которых преобладают красочные издания для детей, а также альбомы для любителей разных видов искусства.

«Учитывая, что Централизованная библиотечная система Пскова в год на пополнение своего книжного фонда получает всего 1 миллион рублей (на 11 библиотек), муниципальные библиотекари очень обрадовались, что знаменитая питерская благотворительница продолжает заботиться о расширении кругозора псковских читателей даже во время пандемии», - сообщили в библиотеке.