Культура

Книгу «Конечная» презентуют псковичам 9 декабря

Презентация книги Сергея Звонарева и Юрия Могилы «Конечная» состоится 9 декабря в Центральной городской библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В конце весны 2020 года в городе появился поэтический альманах «Ради ребят». Создателями выступили Алексей Жихаревич и Александр Елисеев. В альманах вошли произведения семи авторов, в том числе Сергея Звонарева.

«Он, как и его герой, - не лузер, озадаченный бесконечной хандрой, а сентиментальный, лиричный и одновременно практичный и деятельный пскович, который фиксирует время и создает ироничные тексты, ощущаемые, по выражению стиховеда Михаила Гаспарова, как "речь повышенной важности". Его трибьюты и оммажи - постмодернистский пастиш, который ведет к оригинальному авторскому высказыванию, а не размывает его, дает возможность находить себя среди разных поэтических форм, языков и культурных эпох», - рассказали в библиотеке.

Авторское чтение пройдет в 16:00 по адресу: улица Конная, 6. Авторы оставят в библиотеке книги с автографом для всех желающих.