На лекции рассказали, что археологи нашли во время раскопок у храма Николы со Усохи в Пскове

Археолог Александр Михайлов прочёл читателям Историко-краеведческой библиотеки Пскова имени И.И. Василёва лекцию «Исследования у церкви Николы со Усохи» о раскопках, которые проходили там с сентября 23-го года по сентябрь 24-го года в связи с реставрацией храма, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В рамках проекта «Археологи рассказывают» он объяснил, что интересного было найдено и чем важны эти открытия. Собравшиеся узнали, как археологические находки возле церкви Николы со Усохи связывают псковичей с древним Караханидским государством в Средней Азии и с викингами, чем средневековые строители были похожи на современных и почему «неразрушающие» культурный слой методы прокладки канализации в историческом центре Пскова «не работают от слова совсем».

Докладчик начал с того, что предупредил собравшихся, что все сделанные археологами заключения по итогам раскопок у Никольского храма надо считать предварительными, поскольку их осмысление ещё продолжается. А также рассказал, что в процессе работ было зафиксировано «постфактум» нарушение российского законодательства: оказывается, священники, не уведомив органы охраны объектов культурного наследия, устроили в храме канализацию, которая нанесла ущерб памятнику истории и культуры федерального значения.

Александр Михайлов рассказал, что археологи больше всего любят, когда их исследования подтверждают какие-нибудь факты, известные по историческим документам. И в этот раз археологи смогли подтвердить запись в летописи от 1473 года о том, что вокруг Никольского храма была устроена каменная ограда с воротами и разбит яблоневый сад: они нашли и основание этой ограды с воротами и место, где когда-то росли яблони.

Докладчик подчеркнул, что каменная ограда вокруг храма Николы со Усохи не меняла своего положения на протяжении нескольких столетий. Когда первоначальный храм был разобран и на его месте возвели новый, то ограду восстановили по той же самой линии. И после во время ремонтов и реставраций эту каменную ограду тоже всегда сохраняли на её изначальном месте, благодаря чему она просуществовала до 1944 года. Собравшимся осталось только пожалеть о том, что теперь отреставрированный храм Николы со Усохи окружает металлический забор, а не аутентичная каменная ограда. Хотя сам Александр Михайлов сказал, что «топографические традиции» сохраняются за счёт того, что подпорная стенка с южной стороны церкви «практически полностью повторяет трассу первоначальной церковной ограды».

Археологи также откопали основание сооружения, которое предположительно было звонницей (по-видимому, раньше она стояла отдельно от храма).

Также они удостоверились, что предположения Юрия Спегальского и его реконструкция храма Николы со Усохи во многом подтвердились.

Археологи даже откопали церковь Варвары-Великомученицы на Усохе, которая была построена в 1421 году и простояла до XIX века, хотя считалось, что её остатки были полностью уничтожены во время строительства Дома профсоюзов.

Точное её местоположение было до сих пор неизвестно. Однако археологам повезло и в раскопе всего два метра шириной, между коробом теплотрассы с одной стороны и трубой ливневой канализации 60-х годов, они нашли плиты пола и фрагмент южной апсиды Варваринской церкви, а также собрали более 200 осколков муравлёного лемеха, которые упали с её главки, когда этот храм разбирали.

Археологи вдобавок установили, где изначально находился престол храма Николы со Усохи, благодаря чему в отреставрированной церкви престол был возвращён на его историческое место.

А в северо-западной части четверика они неожиданно нашли двухкамерное недостроенное подполье для хранения то ли церковной утвари, то ли ещё какого-то добра.

Историк Арсений Постников подсказал археологам, что точно такое же подвальное помещение («палатка») и тоже в северо-западной части четверика сохранилось в церкви Успенья с Пароменья.

Подвальное помещение в храме Николы со Усохи начали строить тогда же, когда и сам каменный храм, и строили очень основательно, но почему-то недостроили и засыпали строительным мусором.

Александр Михайлов предполагает, что это связано с высоким уровнем стояния грунтовых вод под Никольским храмом, потому что пока велись раскопки, валуны в основании этого подвального помещения иногда уходили под воду на 30 сантиметров.

Он также не преминул отметить, что археологи рассказали про это помещение проектировщикам и пробовали убедить их как-нибудь приспособить этот неожиданно найденный подпол для показа или использовать его для современных нужд храма. Но те «не смогли найти решение», поэтому счастливо обнаруженный скрытый много веков объём был сфотографирован, тщательно обмерян и снова засыпан грунтом – «как 500 лет назад, история повторилась».

Всего археологи исследовали 704 квадратных метра культурного слоя, но не весь. Потому что общая высота культурного слоя вокруг храма Николы со Усохи составляет 4,5 метра. А они занимались только слоем, который связан с перестройками и реставрацией храма.

Изначально проектировщики предполагали углубиться примерно на полтора метра, объяснил докладчик, так как они предполагали, что это и есть уровень, на котором был построен храм. Но это было ошибкой, сказал Александр Михайлов, и на самом деле надо добавить ещё сантиметров 40. И вот только глубже начинается непотревоженный культурный слой, который почти везде так и остался непотревоженным.

Дойти до материка археологам удалось только в том месте, где они раскопали кладбище первоначального храма. Интересно, что в XVIII веке посреди этого кладбища был вырыт колодец. Докладчик надеется, что вода из него использовалась не для питья, а для хозяйственных нужд.

В могильнике всего 4 на 4 метра археологи обнаружили относительно хорошо сохранившиеся погребальные конструкции: 24 погребения в 4 яруса. В могилах были найдены характерная для того времени погребальная кожаная обувь (из цельного куска кожи со швом на подошве) и в одном случае (в детском погребении) даже красивые кожаные сапожки, а также «бюджетные» украшения из свинцового сплава в двух женских погребениях, причём в одном из них лежали четыре перстня, а также спиральная трубочка-накосник, хотя это может быть и элемент пояса (при том что обычно в захоронениях того времени археологи находят очень мало таких вещей).

В другом раскопе также были найдены захоронения в каменных ящиках из известняковых плит и с каменными подушками, которые в XIV веке вдруг снова вошли в моду.

Но самое интересное, что под ними археологи откопали одно древнерусское женское захоронение, которое им частично удалось исследовать, так как оно находится под четырьмя метрами культурного слоя. В этом захоронении, деревянная конструкция которого напоминает носилки, были найдены серебряные височные кольца, ожерелье с бусинами из Византии и подвеска из дирхема. Такие дирхемы чеканились строго с 1001 по 1003 годы в Караханидском царстве, что позволило датировать захоронение XI веком, когда восточные серебряные монеты в Древней Руси ещё не окончательно вышли из обращения.

Благодаря этому захоронению археологи сделали вывод, что могильник на этом месте появился намного раньше, чем храм, хотя, может быть, до построенного в XIV веке Никольского храма там стоял какой-то другой храм, про который нам ничего не известно.

Во время раскопок археологи к тому же нашли клад из 17 монет, который был сформирован с 1515-го по 1520-й годы, в том числе из денег независимого Пскова. И фрагменты фресок, которые подтвердили, что изначально церковь Николы со Усохи была расписана изнутри (теперь с этими фрагментами работают реставраторы Псковского музея-заповедника).

Среди находок вызывают интерес нашивные тиснёные бляшки – медные, серебряные и позолоченные, какие находят во множестве в новгородских захоронениях того же времени и почему-то редко в псковских, а также подвески времён викингов, привезённые из Северной Европы, в том числе со стилизованным изображением дракона.

Всего археологи нашли возле храма Николы со Усохи 450 предметов. Все они переданы в Псковский музей-заповедник. На вопрос из зала, будет ли выставка, Александр Михайлов ответил, что это надо спросить у музея, и что причт Никольского храма тоже мог бы организовать у себя выставку по итогам этих раскопок, а археологи всегда готовы помочь в этом священнослужителям.

Также во время раскопок археологи нашли много строительного мусора и сделали вывод, что зодчие прошлого не сильно отличались от современных и умели устраивать на стройке такой же бардак.

Вдобавок они откопали уличное замощение допетровского времени из булыжников и деревянное пятиметровое замощение Великой улицы в три яруса, которое прорубила теплотрасса.

В этом месте Александр Михайлов сказал, что во время раскопок в центре Пскова археологов всегда «охватывает гордость за нашу страну, которая может себе позволить провести одну теплотрассу и рядом с ней ещё одну и ещё одну». И добавил: «Если кто-то будет вам рассказывать, что есть такой замечательный способ сохранить культурный слой как горизонтальное бурение, то не верьте. Это работает, но не всегда. А в центре города не работает от слова совсем. Современные «неразрушающие» методы оказываются очень даже разрушающие». Доказательство тому – проложенная методом сквозного бурения пластиковая труба, которая пробила деревянное мощение XV-XVI веков возле церкви Николы со Усохи. А также каменная ограда XV века в северной части раскопа, в которую тоже «воткнулась теплотрасса и с пролетарской яростью её разнесла». По словам Александра Михайлова, археологам будущего, наверное, будет очень интересно исследовать эти подземные коммуникации и строить предположения о том, по какой логике их прокладывали.

Запись этой лекции будет выложена на сайте Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва и в её группе ВКонтакте.