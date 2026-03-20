«Добрый рок-2026» приглашает псковские организации к устройству интерактивной зоны

Фестиваль «Добрый рок-2026» приглашает некоммерческие организации, предпринимателей, сообщества, клубы развития, детские учреждения и операторов больших надувных форм (батуты, горки) принять участие в устройстве интерактивной развлекательной зоны, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Зона будет представлять собой пространство для разнообразных активностей на фестивале.

Напомним, фестиваль пройдет с 3 по 5 июля в деревне Слопыгино Палкинского округа. Заинтересованные стороны могут обратиться за дополнительной информацией и условиями участия, написав в личные сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте» «Добрый рок | Псков».

