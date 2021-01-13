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Центр развития молодежи «Лофт» открыл прием заявок на конкурс видеороликов

14.01.2021 10:59|ПсковКомментариев: 0

Центр развития молодежи «Лофт» объявил конкурс видеороликов «60 кадров в секунду», приуроченный к открытию в Пскове креативного пространства «Лофт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

Своим конкурсом автономная некоммерческая организация хочет пробудить интерес у жителей Псковской области изучать свой регион с его «впечатляющей природой», уникальными историческими и архитектурными памятниками, местами, где жили, творили и работали Александр Пушкин, Сергей Довлатов, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Михаил Кутузов, Петр Коновницын, Софья Ковалевская и многие другие.

«Мы хотим, чтобы все работы, которые придут к нам на конкурс, увидело как можно больше людей, и будем делать для этого все возможное, - отметил один из организаторов конкурса, исполнительный директор АНО «Центр развития молодежи «Лофт» Антон Ковальский. - Лучшие из них мы обязательно покажем на нашем открытии. Наша команда часто ездит по региону и считает, что в Псковской области очень много интересного, даже у самой маленькой деревни есть своя история и персональная гордость. Мы хотим, чтобы участники конкурса делились ими с нами. Хотим испытывать здоровое чувство патриотизма и гордость за край, в котором живем. Это хороший стимул делать жизнь вокруг лучше».

Победитель «60 кадров в секунду» получит 100 000 рублей. Организаторы оставляют за собой право наградить и другие работы.

Заявки принимаются до 10 февраля 2021 года, а победителя планируют объявить уже 16 февраля с последующим награждением на открытии креативного пространства.

Организаторы настоятельно рекомендуют ознакомиться с положением конкурса (https://disk.yandex.ru/d/4M0Yh3GwhWHl1Q), в котором прописаны все условия и критерии, по которым жюри будет оценивать работы.

Теги: #конкурс #псков #лофт
Источник: Псковская Лента Новостей
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