В Пскове открылся «Семейный книжный салон на Профсоюзной»

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошло открытие коворкинг‑центра «Семейный книжный салон на Профсоюзной», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В рамках открытия выступили писатели из Санкт‑Петербурга.

- Ильяна Киршина — детский и подростковый писатель, автор книги «Этому нас не учили». Произведение посвящено отношениям молодой учительницы (с разницей в возрасте с учениками 2–3 года) и девочки‑подростка. Книга выпущена в сотрудничестве с издательством «Аквилегия М»;

- Евгения Русинова — сценарист, экс‑редактор, автор детективов, комиксов и сказок;

- Нюта Яковлева — автор книг о мечте, в т. ч. произведения «Хрюня любит танцевать».

 

В ходе встречи они рассказали о процессе создания книг и роли команд в издательском деле (редакторы, иллюстраторы, дизайнеры и т. д.). Эксперты поделились опытом взаимодействия с читателями, отметив, что в регионах встречи с живыми авторами остаются особым событием для детей — в отличие от Москвы и Санкт‑Петербурга. Дали практические рекомендации начинающим авторам: Ильяна Киршина призвала писать то, что важно лично автору, не ориентируясь на тренды, а также обсудили вопрос восприятия критики. 

Открытие коворкинг‑центра стало шагом к развитию читательской культуры, поддержке литературного творчества и укреплению связей между авторами, издательствами и библиотеками.

