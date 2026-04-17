«Это мой венец»: Екатерина Блынская представила в Пскове книгу о жизни курского приграничья

Презентация книг Екатерины Блынской прошла в библиотеке имени Валентина Курбатова (Профсоюзная улица, дом 2) в пятницу, 17 апреля, в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Свои книги псковским читателям представила Екатерина Блынская - поэт, прозаик, литературный критик, лауреат международного литературно-музыкального конкурса
«Фермата», дипломант Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», член Союза писателей XXI века, член Национальной ассоциации драматургов и Союза писателей Кузбасса.
Выступление автора началось с краткой биографии, где аудитория смогла узнать про бабушку, маму, семью и образование Екатерины Блынской.
Также автор рассказала об издании своих книг: «Книги я издавала за свой счёт буквально до прошлого года, сейчас я сотрудничаю с издательствами "Эксмо" и "Яуза", за год вышло четыре книги, по две в каждом издательстве», - комментирует Екатерина Блынская.
В библиотеке имени Валентина Курбатова уже доступна для чтения книга «Пойма. Курск в преддверии нашествия».
Сейчас автор занята расшифровкой шорского эпоса о сотворении мира, который записан на кассетах. Планируется, что к концу года данный труд уже будет издан.
В конце встречи все желающие смогли задать интересующие их вопросы и о книгах автора в библиотеке, и о личной жизни: «От Пскова я в восторге. Очень понравился. Красивый город, а люди меня вообще покорили. Вчера нагуляла 11 000 шагов, сегодня уже 16 000», - смеётся автор.
Презентация книги Екатерины Блынской стала частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.
Псковская Лента Новостей выступает информационным партнёром форума «Русский Запад»