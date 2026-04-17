«Это мой венец»: Екатерина Блынская представила в Пскове книгу о жизни курского приграничья

Презентация книг Екатерины Блынской прошла в библиотеке имени Валентина Курбатова (Профсоюзная улица, дом 2) в пятницу, 17 апреля, в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Свои книги псковским читателям представила Екатерина Блынская - поэт, прозаик, литературный критик, лауреат международного литературно-музыкального конкурса

«Фермата», дипломант Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», член Союза писателей XXI века, член Национальной ассоциации драматургов и Союза писателей Кузбасса.

Выступление автора началось с краткой биографии, где аудитория смогла узнать про бабушку, маму, семью и образование Екатерины Блынской.

Также автор рассказала об издании своих книг: «Книги я издавала за свой счёт буквально до прошлого года, сейчас я сотрудничаю с издательствами "Эксмо" и "Яуза", за год вышло четыре книги, по две в каждом издательстве», - комментирует Екатерина Блынская.

В библиотеке имени Валентина Курбатова уже доступна для чтения книга «Пойма. Курск в преддверии нашествия».