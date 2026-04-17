«Это мой венец»: Екатерина Блынская представила в Пскове книгу о жизни курского приграничья

Презентация книг Екатерины Блынской прошла в библиотеке имени Валентина Курбатова (Профсоюзная улица, дом 2) в пятницу, 17 апреля, в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Свои книги псковским читателям представила Екатерина Блынская - поэт, прозаик, литературный критик, лауреат международного литературно-музыкального конкурса 
«Фермата», дипломант Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», член Союза писателей XXI века, член Национальной ассоциации драматургов и Союза писателей Кузбасса.

Выступление автора началось с краткой биографии, где аудитория смогла узнать про бабушку, маму, семью и образование Екатерины Блынской.

Также автор рассказала об издании своих книг: «Книги я издавала за свой счёт буквально до прошлого года, сейчас я сотрудничаю с издательствами "Эксмо" и "Яуза", за год вышло четыре книги, по две в каждом издательстве», - комментирует Екатерина Блынская.

В библиотеке имени Валентина Курбатова уже доступна для чтения книга «Пойма. Курск в преддверии нашествия».

«Это мой венец, именно профессиональный. Попала в патриотическую историю. Сюжетная линия построена на дилемме, ценен ли сам человек, что вообще в человеке ценного, особенно, если он из приграничья», - рассказывает Екатерина Блынская о своей книге «Пойма. Курск в преддверии нашествия».
«Пойма. Курск в преддверии нашествия» – роман, рассказывающий о жизни курского приграничья во время специальной военной операции, написанный за несколько месяцев до нападения украинской армии на Курскую область, говорится в аннотации на сайте «Литрес». 

Сейчас автор занята расшифровкой шорского эпоса о сотворении мира, который записан на кассетах. Планируется, что к концу года данный труд уже будет издан.

«Я - писатель независимый, могу писать, что хочу, никто меня не редактирует, не подрезает крылья, творю, что хочу, можно сказать», - отмечает Екатерина Блынская.

В конце встречи все желающие смогли задать интересующие их вопросы и о книгах автора в библиотеке, и о личной жизни: «От Пскова я в восторге. Очень понравился. Красивый город, а люди меня вообще покорили. Вчера нагуляла 11 000 шагов, сегодня уже 16 000», - смеётся автор.

Презентация книги Екатерины Блынской стала частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнёром форума «Русский Запад» 

