«Михайловской пушкиниане» исполнилось 30 лет

Первый выпуск «Михайловской пушкинианы» — научно-популярного издания, которое выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», — был подписан в печать 30 лет назад — 18 апреля 1996 года. Сообщение об издании-юбиляре на заседании конференции «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» вчера, 17 апреля, сделала заведующая научной библиотекой Пушкинского Заповедника Людмила Беляева, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Людмила Беляева на заседании чтений. Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Издание всегда отличали разноплановость и особая «информационная плотность», отметила Людмила Беляева. Уже в первый выпуск «Пушкинианы» вошли статьи, подготовленные по результатам научных исследований сотрудников Пушкинского Заповедника и в научный оборот были введены новые сведения, в том числе — из биографии двоюродного деда Пушкина Петра Абрамовича Ганнибала, из истории музея и ряда коллекций заповедного собрания. Тогда же впервые для широкой аудитории были опубликованы материалы, которые легли в основу грандиозной программы музейных ремонтно-реставрационных работ в преддверии двухсотлетнего юбилея поэта в 1999 году. В предисловии к сборнику сформулирована концепция периодического издания. А открывает его важнейший для музея-заповедника документ — Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 1995 года «О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации», вторым пунктов в котором значится «Михайловское» с уточнением: «…включая территорию с расположенными на ней памятниками истории и культуры в границах, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1995 года…».

За три десятилетия в научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» вышло 111 книг. Это и сборники статей, и материалы многочисленных научных чтений, которые проводит музей, и монографии, посвящённые псковским пушкинским местам, подготовленные разными авторами. Многие из выпусков уже давно стали раритетами.

Сегодня «Михайловскую пушкиниану» можно найти в крупнейших книжных собраниях страны, в том числе — в Российской государственной библиотеке, в Президентской библиотеке. В Пскове «бумажные» выпуски музейного издания можно найти в Областной универсальной библиотеке, в Центральной городской библиотеке на Конной. Электронные версии выпусков, в том числе и первого, увидевшего свет 30 лет назад, размещены на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в свободном для чтения и скачивания доступе. Только за 2025 год этими возможностями воспользовались 2112 человек, а за неполные четыре месяца текущего года (по состоянию на 12.00 16 апреля) — 559 посетителей сайта.