Премьера спектакля «Два капитана» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Премьерой спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина отметили 120-летие Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вениамин Каверин — классик литературы, пскович. Место действия романа — город Энск, это и есть Псков. Как рассказал худрук театра Дмитрий Месхиев, роман повествует о том, что преследует человека всю жизнь — предательстве, верности и любви. Театр впервые обращается к роману Вениамина Каверина. Режиссером постановки выступил Радион Букаев из Казани, а инсценировку специально создала драматург Светлана Баженова. Подробнее о премьере — в фоторепортаже Анны Тягуновой.