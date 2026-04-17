Состоялась премьера спектакля «Два капитана» к 120-летию Псковского театра драмы

Премьерой спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина отметили 120-летие Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как ни удивительно, это первое обращение коллектива театра к роману Вениамина Каверина за все годы его существования, хотя детство писателя прошло в Пскове, а его мать Анна Дессон была сотрудницей конторы Псковского театра, как сегодня сказали бы, «работала в отделе продаж».

Авторскую инсценировку романа специально для будущего спектакля создала драматург Светлана Баженова. Режиссером стал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, художниками – Никита Сазонов и Мария Пиир.