Книжная выставка‑ярмарка проходит в Пскове

В Пскове состоялась книжная выставка‑ярмарка. В ней приняли участие 22 издательства и 3 писателя. передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди участников диалога — писатели, книгоиздатели, книгопродавцы, библиотекари, педагоги, читатели и широкая публика.

Основные площадки мероприятия:

- торгово‑развлекательный комплекс «Акваполис»;

- Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (фойе, 1‑й этаж).

Мероприятие стало частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

