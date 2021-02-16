Культура

Псковская библиотека реализует онлайн-проект с Белоруссией

Псковская городская библиотека реализует совместный онлайн-проект с Белоруссией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Библиотека «Родник» на улице Труда вступила в «Открытый диалог культур» с центральной библиотекой белорусского города Борисова. В рамках проекта запланировано обоюдное знакомство с историческим и культурным наследием двух городов через онлайн-общение представителей творческой элиты.

«В 2021 году город Борисов назначен "культурной столицей Беларуси", а следовательно, в нем будет сосредоточено множество мероприятий государственного масштаба, которые привлекут немало даровитых людей. Псков в наступившем году также будет в центре внимания в связи с празднованием 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Все это позволит библиотекам двух городов активизировать связи между творческой интеллигенцией России и Белоруссии и познакомить своих читателей с богатейшей культурой ближнего зарубежья», - отметили псковские библиотекари.

Проект предусматривает четыре скайп-конференции на темы: «Культура малой родины», «Писатель в пространстве культуры», «Музыкальный олимп Борисовщины и Псковщины», «Время, жизнь, искусство».

По замыслу авторов проекта, общение псковских деятелей культуры со своими коллегами из соседней страны «не только поможет жителям Пскова и Борисова получше узнать друг друга, но и будет способствовать установлению между ними новых творческих контактов не только в онлайне, но и офлайн».

Еще одним результатом проекта станет более основательная интеграция городских библиотек в виртуальную среду и освоение ими новых технологий общения, отметили в городской библиотеке.