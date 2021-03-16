Культура

Вчитаться в письма Пушкина приглашает музей-заповедник «Михайловское»

У всех, кто увлечен или профессионально занимается историей литературы и культуры, сегодня есть возможность присоединиться к вебинару «Переписка Пушкина периода михайловской ссылки». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», из которого и пойдет трансляция, лекцию на эту тему прочтет хранитель мемориальной усадьбы поэта, кандидат исторических наук Юлия Узенёва.

Лариса Антонова. Пушкин в Михайловском. (2010). Из фондов музея-заповедника

«Письма Пушкина — не просто замечательный образец эпистолярного жанра и, шире, словесного искусства, — убеждена Юлия Николаевна. — Они являются своеобразным фундаментом пушкинской прозы. Это один из самых драгоценных источников, так как именно в письмах содержатся многочисленные высказывания поэта, дающие характеристику эпохе, а также живущим во времена Пушкина людям — его родным, друзьям и знакомым. Письма поэта помогают понять его внутреннюю жизнь, часто раскрывают ход его творческой мысли».

В музее отметили, что непереоценимо важно и то, что круг вопросов, которые Пушкин поднимает в своей переписке, чрезвычайно широк — от событий его повседневной жизни до мировой политики и литературы. Вебинар «Переписка Пушкина периода михайловской ссылки» состоится в рамках online-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики», который претворяет в жизнь московский Государственный институт русского языка имени Пушкина. Напомним, что самое активное участие в этой работе принимает и Государственный музей- заповедник «Михайловское».

Вебинар начнется сегодня в 16.00 по московскому времени. Для того, чтобы стать его участником, достаточно просто зарегистрироваться на портале «Образование на русском». Организаторы проекта особо отмечают, что по желанию (по запросу) после можно будет получить и электронный сертификат Института Пушкина.