 
Культура

«Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея». ФОТОРЕПОРТАЖ

Масштабная выставка «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея» открылась сегодня, 28 мая, в честь юбилейного дня рождения Псковского музея-заповедника.

Выставка рассказывает о феномене частного коллекционирования в России конца XIX – начала XX века и воссоздает образ утраченного Плюшкинского музея, который насчитывал свыше миллиона предметов. Часть его собрания вошла в состав фондов Псковского музея-заповедника. Здесь представлено около 600 музейных экспонатов, происходящих из коллекции Федора Плюшкина и хранящихся сейчас в собраниях ведущих музеев страны. Гости могут увидеть предметы из собраний псковского музея, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Российского этнографического музея, Государственного музея истории религии, Государственного исторического музея, Новгородского музея, Государственного архива Псковской области, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Пушкинского Дома.

Подробнее — в фоторепортаже Константина Красильникова.

