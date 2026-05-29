Мемориальную доску в честь основателя Детской художественной школы установили в Пскове

Торжественное открытие мемориальной доски художнику-графику, основателю и первому директору Детской художественной школы в Пскове Валентину Васильеву состоялось сегодня, 29 мая, на улице Народной, дом 25, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Право открыть мемориальную доску предоставили члену Союза писателей Валентине Алексеевой, которая являлась инициатором увековечивания памяти Валентина Васильева, а также сыну и внуку художника Дмитрию и Ивану Васильевым.

Торжественное слово говорила депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко: «Спасибо огромное всем неравнодушным псковичам, которые приложили много сил и времени на поддержание памяти о великолепном графике. Пусть память о прекрасном художнике живёт всегда. И замечательно, что на нашем восьмом округе появилась такая памятная доска».

Затем благодарственные слова сказал ученик художника-графиста Юрий Кольцов: «Завтра будет ровно 40 лет, как Валентина Васильева нет с нами. За 46 лет жизни он столько сделал для Пскова, сколько некоторые не сделали и за 80. Я - выпускник первого набора. Я учился ещё тогда, когда было только два класса, они были полностью забиты. Я считаю, что Валентин Михайлович (Васильев - ред.) - мой второй отец».

После была объявлена минута молчания в честь памяти основателя и первого директора Детской художественной школы Пскова Валентина Васильева, затем состоялось торжественное возложение цветов под мемориальной доской.

Валентин Васильев - уроженец Пскова, художник-график, организатор и первый директор Псковской детской художественной школы.

В 26 лет (в 1967 году) был принят в Союз художников СССР и многие годы считается самым молодым из них на тот момент. Принимал участие в международных выставках. После перестройки открыл художественную школу. В Псковской школе №2 было выделено два класса. Затем за зданием ОВД выделили деревянный дом, и школа переехала туда, Валентин Васильев руководил ею 10 лет.

Валентин Васильев стал известен тем, что был основателем оригинальной графической традиции, делая гравюры на пластике, линолеуме и дереве. Он создавал портреты (известен портрет краеведа и директора Псковского музея-заповедника Ивана Ларионова) и пейзажи (холст, масло), работал акварелью, пастелью, сангиной, углем, пером и другими материалами.

Решение об установке памятника приняли на заседании Псковской городской Думы.