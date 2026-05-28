 
Культура

Фольклорный ансамбль «Будимир» дал концерт в Варлаамовской башне в Пскове

0

Артисты Псковского драматического театра, участники фольклорного ансамбля «Будимир» дали концерт аутентичной народной музыки в Варлаамовской башне 28 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Коллектив занимается изучением и восстановлением фольклорных песен различных регионов страны и исполняет их, используя редкие инструменты: крыловидные гусли, смык-гудок, балалайка (деревенский строй), колесная лира, белгородский пищик, калюка.

В этот вечер выступили музыканты Максим Плеханов, Георгий Болонев и Ольга Репп. В репертуаре – духовные стихи, плясовые и обрядовые песни, заклички, баллады и былины.

Концерт состоялся в рамках совместного творческого проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы имени Александра Пушкина «Театр. Музыка. Музей», который два старейших учреждения культуры Псковской области запустили в год 150-летия Псковского музея-заповедника и 120-летия Псковского театра драмы имени Александра Пушкина. 

Также напомним, что сегодня в Пскове открылась выставка «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026