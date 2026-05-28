Фольклорный ансамбль «Будимир» дал концерт в Варлаамовской башне в Пскове

Артисты Псковского драматического театра, участники фольклорного ансамбля «Будимир» дали концерт аутентичной народной музыки в Варлаамовской башне 28 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Коллектив занимается изучением и восстановлением фольклорных песен различных регионов страны и исполняет их, используя редкие инструменты: крыловидные гусли, смык-гудок, балалайка (деревенский строй), колесная лира, белгородский пищик, калюка.

В этот вечер выступили музыканты Максим Плеханов, Георгий Болонев и Ольга Репп. В репертуаре – духовные стихи, плясовые и обрядовые песни, заклички, баллады и былины.

Концерт состоялся в рамках совместного творческого проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы имени Александра Пушкина «Театр. Музыка. Музей», который два старейших учреждения культуры Псковской области запустили в год 150-летия Псковского музея-заповедника и 120-летия Псковского театра драмы имени Александра Пушкина.

Также напомним, что сегодня в Пскове открылась выставка «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея».