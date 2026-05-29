Надгробие Платона Пушкина и другие музейные тайны: новый выпуск «Михайловской пушкинианы» выложен в открытый доступ

Новый, уже 112-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», подготовлен силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Геннадия Алексеева «Часовня сельца Михайловского» (2007) из фондов музея-заповедника.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в основной блок книги «Музеи России — духовный щит Отечества» вошли материалы XXIX Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко (2026 год).

«Публикации, подготовленные по итогам этих чтений музейными работниками, филологами, культурологами, представителями образования и научной общественности из Москвы, Санкт-Петербурга, Луги, Воткинска (Удмуртия), Солигалича (Костромская область), Шахматова (Московская область), Пскова, Великих Лук и Пушкинских Гор разнообразны тематически и в большинстве своём отличаются глубиной исследований, касающихся как биографии и творчества А.С. Пушкина, так и истории «Михайловского», музейной собирательской, хранительской, просветительной работы», — отмечает учёный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв.

В этой части сборника — двадцать статей и заметок. Читатель найдёт здесь историю о том, как впервые обнаружили надгробную плиту младенца Платона Пушкина в Святогорском монастыре (автор публикации — Наталья Виноградова, музей-заповедник «Михайловское»). Очень личными воспоминаниями о том, как появился музей-мельница в деревне Бугрово, делится с читателями Вячеслав Козмин, кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня» в составе Пушкинского заповедника. Есть в этом разделе и размышления об отношениях Пушкина с матерью, какими они предстают в контексте академической биографии поэта (Эльмира Афанасьева, доктор филологии Госинститута русского языка имени А.С. Пушкина, Москва) и многое, многое другое.

Второй раздел книги — «Гости “Михайловской пушкинианы“». Здесь размещена не самая характерная для издания публикация — попытка демографического исследования потомков А.С. Пушкина за период с 1832 по 2008 год. В таблицах и схемах приведены ежегодные данные по рождаемости и смертности потомков поэта. «Среди этих потомков встречаются лица, принадлежащие ко всему спектру социальных слоёв: от членов королевских семей и мультимиллиардеров до простых граждан. Потомство Пушкина широко распространено по всему миру: около половины проживает (или проживало ранее) в России, остальные — в Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии, Швеции, Италии, США, Аргентине, Украине, Белоруссии, Польше, Литве, Грузии и Марокко», — особо отмечает автор заметки Андрей Кологривов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории воздействия лазерного излучения Физического института имени П.Н. Лебедева, прапраправнук А.С. Пушкина.

Ещё один материал второй части сборника — обзор художественных прочтений трагедии «Борис Годунов» иллюстраторами разных художественных школ и разных десятилетий, от «Сцены в келье» Степана Галактионова, созданной ещё при жизни Пушкина, в 1829 году, до современных творений. Автор публикации — известный петербургский художник Юрий Люкшин — среди прочего рассказывает и о своих иллюстрациях, над которыми работает в настоящее время. Это десять диптихов-офортов, иллюминированных акварелью. Важно, что свои заметки о художественных прочтениях «Годунова» Юрий Люкшин предваряет размышлениями о сути пушкинской трагедии, подкрепляя собственные мысли высказываниями философов и отцов церкви.

В заключительный раздел книги — «Из изысканий сотрудников Пушкинского заповедника» — помещена статья Вячеслава Козмина «“Хоцу — не хоцу“. К истории одного псковского фразеологизма в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка».

«Текстология и историко-культурный комментарий произведений, созданных поэтом в Михайловском, а также пушкинская фразеология — наиболее значимые направления научных исследований хранителя “Пушкинской деревни“», — особо подчеркнули в «Михайловском».

В музее-заповеднике также уточнили, что объём 112-го выпуска «Михайловской пушкинианы» — 22,75 печатного листа, или 364 страницы. Сборник уже свёрстан и в ближайшее время планируется к печати в типографии «Псковское возрождение» тиражом 150 экземпляров. А книга в цифровом формате уже размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» для чтения и, при необходимости — свободного скачивания