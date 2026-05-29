Терапия для старых страниц: в Пскове откроется центр реставрации библиотечных фондов

В этом году в Пскове появится центр реставрации библиотечных фондов России. Он откроется на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки. В центре планируют реставрировать ценные книги и газеты – для этого закупят современное оборудование, а сотрудники пройдут обучение в Москве. Благодаря этому редкие и повреждённые издания из Псковской области смогут восстанавливать прямо в регионе.

На фото из мессенджера Max губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: Центр реставрации в Курске. Наш будет выглядеть примерно так же.

Реставрационный центр в Пскове появится в рамках федерального проекта, который действует с 2022 года. По его итогам в России должна появиться целая сеть региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов. Такие центры уже созданы в 13 городах. В этом году появятся еще три: в Пскове, Омске и Перми.

Проект осуществляется на основе результатов всероссийского мониторинга, который проходил в 2020 и в 2023 годах. По словам заведующей отделом хранения основного фонда Псковской областной библиотеки Ларисы Лемешко, эти мониторинги выявили тот объем документов, которые необходимо реставрировать, причем реставрировать как можно быстрее, потому что они гибнут.

«Чтобы решить эту проблему, мы также участвовали в этом мониторинге, изучали наш фонд, структурировали его. Документы делили по трем степеням срочности реставрации. И таким образом получается, что библиотеки всей страны проработали и выявили, что 40% библиотечного фонда Российской Федерации надо срочно реставрировать. То есть это достаточно большая цифра. При этом реставрационная деятельность очень сложная и очень дорогая для библиотек, реставрация одного документа – это очень дорогое удовольствие для нас, для бюджетников. Поэтому было решено в регионах создавать такие центры под непосредственным кураторством Российской государственной библиотеки», – объясняет она.

По ее словам, в России планируется создать 40 подобных центров в разных городах. В каждом из них будут реставрировать книги и документы своей библиотеки. При этом все они будут проводниками передовой методики реставрации книг: будущие сотрудники центров будут проходить обучение в Москве, в Российской государственной библиотеке, также известной как Ленинка. По сути это главная библиотека страны.

«Нам дадут оборудование, мы будем ездить, много учиться, потому что реставрационная деятельность предполагает, что это должно быть большое очное участие. Это обучение, как говорится, от мастера к ученику. Вот эта учебная часть, она занимает значительную часть всего этого проекта. А проект, он по длительности где-то до 2030 года. И мы в течение всех этих лет будем ездить и бесплатно обучаться. Обучение тоже дорогое, но участие в этом проекте позволяет нам учиться бесплатно», – рассказывает Лариса Лемешко.

База для реставрации

Но как вышло, что один из центров будет создан именно в Пскове? Оказалось, что у нашей библиотеки уже создана для него хорошая база.

Самый главный фактор, который влияет на включение региона в проект, – это условия труда. Они четко прописаны в проекте, и псковская библиотека смогла выполнить все требования. Под центр нашли просторное светлое помещение, в котором сотрудникам будет комфортно заниматься реставрацией.

Свою роль сыграло и то, что закупать придется не все оборудование. По словам Ларисы Лемешко, у отдела хранения основного фонда уже есть хороший типовой набор для реставрационной деятельности – он был получен во время реконструкции библиотеки.

При этом сотрудники отдела уже не первый год занимаются консервацией книг и документов. Главная цель консервации – остановить разрушение книги. В этом ее отличие от реставрации, во время которой документ полностью восстанавливают.

Фото из мессенджера Max губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Сейчас у нас есть центр консервации, и мы, по сути дела, выполняем все направления по консервации документов. То есть мы осуществляем контроль хранения, гигиеническую обработку, если мы видим какие-то биологические повреждения, мы обрабатываем книги. Это тоже относится к консервационной деятельности – мы делаем переплет книг. Мы также мелкий ремонт книг осуществляем. То есть мы можем отремонтировать книгу, чтобы она дальше радовала глаза читателя. Мы проводим фазовую консервацию. Фазовая консервация — это заключение в короб хранения. Короб всегда создает микроклимат. Если мы не можем в ближайшее время отреставрировать книгу, она рассыпается у нас в руках, то мы это все собираем, складываем и помещаем в контейнер, вот этот короб для хранения. И когда очередь подойдет к этой книге, мы уже начнем ее реставрировать», – поясняет Лариса Лемешко.

Реставрация – более сложный и дорогой процесс, чем консервация. Для нее у псковских библиотекарей до недавних пор не хватало ни оборудования, ни умений. Например, они пока еще не умеют работать с кожаными переплетами. Но, по словам Ларисы Лемешко, в своей работе по консервации книг они двигались в правильном направлении. Теперь у библиотекарей появилась возможность поучиться у более опытных коллег из Москвы. Так что очень скоро они смогут спасать ценные книги в стенах родной библиотеки.

Сначала – диагностика

Но чтобы начать реставрировать книгу, недостаточно просто найти экземпляр в плохом состоянии. Для начала нужно его исследовать – зафиксировать все повреждения и изучить особенности конкретно этого издания.

«Прежде чем начать какую-то практическую деятельность, нам надо изучить состав бумаги, понять, как лучше ее отреставрировать, как восстановить, потому что иногда бывают потери, особенно по краям. В таком случае необходимо уплотнение краев. Если внутри были оторваны какие-то листы, значит надо смотреть, какое крепление у корешка. Книга может быть клееная, а может быть и тетрадками. Если это тетрадки, значит, надо их снимать с корешка, снимать старый клей. Все это снимается, все это зачищается. Потом, если надо, разбирается на тетрадки, потом, если листы в плохом состоянии, мы должны их или помыть, или просто увлажнить. Мы должны посмотреть, насколько краска текуча, насколько сама бумага выдержит воду. Все это предполагает исследовательскую деятельность», – объясняет Лариса Лемешко.

Все обнаруженные повреждения и особенности заносятся в реставрационную ведомость. По сути это полное описание документа. И только затем специалист может перейти к реставрации книги: устранению разрывов, воссозданию утраченных фрагментов страниц, перешивке и восстановлению оригинального переплета.

Редкое в приоритете

В первую очередь в библиотеке планируют реставрировать редкие издания и краеведческий газетный фонд – списки составили во время мониторинга, на основе результатов которого запустили проект. По словам Ларисы Лемешко, книги, которые находятся в отделах обслуживания в открытом доступе, в учет не шли. Считается, что для них достаточно нового переплета и мелкого ремонта. Изучены были наиболее ценные издания: краеведческая литература, архив местной печати, книги из регионального центра по работе с редкими ценными документами. Именно из них был составлен список того, что нужно срочно реставрировать.

Особенно Лариса Лемешко отметила архив псковских газет. По ее словам, он уникален – это важнейший источник информации для краеведов. Но находится он в не очень хорошем состоянии, потому крайне нуждается в восстановлении. Кроме реставрации, планируется также оцифровка газетного фонда – в будущем любой желающий сможет ознакомиться с этими изданиями в сети.

Не только для своих

В областной библиотеке отметили, что не будут ограничиваться реставрацией только своих изданий. После открытия центра библиотекари планируют проводить экскурсии для сотрудников основных фондодержателей области: других библиотек, музеев, архивов. В планах дальнейшее сотрудничество с ними и реализация общих проектов.

Более того, книгу для реставрации в центр сможет принести любой желающий. Такая услуга действует в библиотеке и сейчас, но пока библиотекари берут не все книги: в некоторых случаях их опыта еще недостаточно. Но, по словам Ларисы Лемешко, после обучения они будут чувствовать себя увереннее и смогут брать в работу книги с более серьезными повреждениями.

Услуга платная, а стоимость зависит от сложности работы. «Прежде чем приступить к ремонту, мы обычно созваниваемся с человеком, потому что к нам иногда приезжают из крайних точек области. Желающие отреставрировать книгу вместе с нашими сотрудниками обсуждают ее состояние, потому что иногда люди приходят и говорят, ой, у меня немножечко обложка оторвалась, а когда уже сотрудник смотрит внимательно книгу, оказывается, что и шитье в корешке испорчено, и листы выпадают. То есть определяется сложность работы, а от сложности зависит и стоимость этой работы», – поясняет Лариса Лемешко.

Центр реставрации библиотечных фондов России планируют открыть в Пскове уже этой осенью. Хочется верить, что благодаря проекту не один десяток ценных изданий будет радовать читателей еще долгое годы.

Елизавета Левадная