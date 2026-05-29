Студийцы из «Михайловского» зовут всех на поиски сокровищ

Завтра, 30 мая, воспитанники детской театральной студии «Лукоморье» при Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» дадут свой новый спектакль «Пиратские анекдоты».

Дарина Дементьева и её «лукоморцы». Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации музея со ссылкой на руководителя студии, профессионального режиссёра и педагога, сотрудника отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Дарину Дементьеву, сценарий представления написан по мотивам произведений Григория Остера и Михаила Пляцковского.

«Наши зрители, — рассказывает Дарина Дементьева, — познакомятся и, надеемся, подружатся с забавными пиратами, которые теряют свои клады из-за того, что не умеют читать и писать. Но после того, как пираты возьмутся за ум и всё-таки выучат грамоту, начнутся новые приключения. В общем, всех нас ждут неожиданные повороты сюжета. Такие, например, как поиск сокровищ, которым актёры и зрители займутся, не выходя из зрительного зала. А ещё будут танцы, загадки, море смеха и позитива».

Спектакль «Пиратские анекдоты», особо отметили в «Михайловском», приурочен ко Дню защиты детей. Покажут его на сцене большого театрально-концертного зала в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Начнут в 15.00. Вход на представление свободный и возрастных ограничений для зрителей также нет.

В «Михайловском» напомнили, что театральная студия «Лукоморье» при музее-заповеднике была создана в октябре 2023 года. Занятия студии включают в себя тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Проводятся они бесплатно.

Добавим, что при Пушкинском заповеднике помимо театрального «Лукоморья» есть ещё и Студия эстетического развития детей. Занятия в ней рассчитаны на старших дошкольников и младших школьников. Оба объединения были созданы в стремлении хотя бы отчасти компенсировать утраченную советскую практику кружковой работы с детьми и подростками. Практика показала, что обе студии чрезвычайно востребованы, вплоть до того, что на занятия в «Михайловское» родители порой привозят детей даже из соседних с Пушкиногорским районов.