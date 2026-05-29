Псковская филармония закрыла 82-й сезон концертом «Завершающий аккорд: Стравинский»

Псковская областная филармония закрыла свой 82-й сезон концертом «Завершающий аккорд: Стравинский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филармонии.

Фото здесь и далее: Псковская областная филармония

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области объединил силы с симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Алексея Репникова.

В первом отделении прозвучало виртуозное Каприччио для фортепиано с оркестром (солистка Мария Черная), а во втором зрителей ждала легендарная музыка из балета «Жар-птица». Великая партитура, где каждый такт пропитан русским колоритом, стала эффектной точкой сезона.