Культура

Какие книги стоит почитать, расскажут псковичам

В День защиты детей, 1 июня, библиотеки приглашают псковичей присоединиться к участию в дне научного чтения «Очевидное-невероятное». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Акция посвящена году науки и технологий, а также открытию сезона летних чтений в библиотеках. Организаторы рассказали, что в этот день библиотекари Пскова представят самые интересные познавательные книги в формате громких чтений и на интерактивных выставках, проведут игры-викторины, индивидуальные беседы о том, какие книги «стоит почитать».

Мероприятия также пройдет в онлайн-формате на площадках групп библиотек в социальной сети «ВКонтакте».