Культура

Псковские библиотеки приглашают детей к участию в конкурсе видеообзоров

Городские библиотеки Пскова приглашают школьников принять участие в летних конкурсах чтецов «Читаем стихи современных поэтов» и видеообзоров «Букблог», которые проводятся в рамках всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня». Принять участие в конкурсах можно дистанционно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Конкурс видеообзоров для школьников вместе с Централизованной библиотечной системой Пскова организовал Центр русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева (Институт филологии МПГУ) при поддержке управления культуры и управления образования администрации Пскова. В конкурсе принимают участие дети и подростки Пскова и Псковской области в возрасте от 7 до 17 лет. Заявки на участие можно подавать до 17 сентября включительно на e-mail: viktorina@bibliopskov.ru с пометкой «Конкурс-Букблог».

Конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов» вместе с псковскими библиотекарями организовал всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА») тоже при поддержке управления культуры и управления образования администрации Пскова. В этом конкурсе принимают участие дети и подростки Пскова и Псковской области в возрасте от 4 до 12 лет. Заявки на участие принимаются также до 17 сентября включительно на e-mail: viktorina@bibliopskov.ru с пометкой «Конкурс-фестиваль».

Имена победителей конкурсов назовут 22-24 сентября в рамках проведения всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в Пскове. Победители получат сертификаты, грамоты и подарки – книги с автографами писателей.

Подробнее об условиях конкурсов можно узнать на сайте ЦБС.